هناك الآلاف من الشركات التي تبدأ كل يوم، ولكن الحقيقة المؤسفة هي أن الغالبية العظمى منها تفشل، ففي حين أن العمل الخاص يمكن أن يكون مربحًا إلا أن بدء فيه أمر صعب، وفي عالم فيروس كورونا من المحتمل أن يصبح بدء العمل أكثر صعوبة، لهذا من المهم جدًا البدء بالعديد من المزايا قدر الإمكان، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأدوات التسويق وذلك لإبقاء عملك مستمرًا ستحتاج إلى استخدام كل طريقة تفيد عملك، لذلك إليك 5 من أدوات التسويق التي تحتاجها عند بدء الأعمال التجارية.

Workfront:

بصرف النظر عن إستراتيجية التسويق الخاصة بك، سيكون عليك إنتاج محتوى لقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع الويب، ليس ذلك فحسب، ولكن يجب إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى الشركاء والداعمين المحتملين وأولئك الذين اشتركوا في قائمتك البريدية، لذاك تأكد من أن المحتوى لديك يجذب انتباه عملائك الحاليين والمحتملين، وكذلك شركاء الأعمال، كما يمكن أن تساعدك أداة (Workfront) على مراجعة المحتوى بحيث يكون أفضل ما يمكن أن يكون.

Mailchimp:

يعد البريد الإلكتروني أداة قوية في حقيبة التسويق الرقمي، لذلك يجب أن يكون لديك إستراتيجية قبل بدء عملك، ويجب ألا تتضمن التسويق فقط، ولكن أيضًا الاعتراف بعمليات الشراء والمعاملات الأخرى، وربما تكون أداة (MailChimp) أفضل أداة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، حيث تقدم مجموعة من الخيارات والمزايا الرائعة.

مستندات جوجل و(G-Suite):

كشركة صغيرة، ليس هناك شك في أنك تريد إبقاء التكاليف منخفضة، وتقدم جوجل تحرير المستندات القائم على السحابة ومشاركتها وتخزينها مجانًا من خلال منصة (مستندات جوجل). كما يمكنك التعاون ومشاركة العمل بحيث يكون كل من يشارك في عملك من الموظفين إلى الشركاء على اتصال. ومع نمو نشاطك التجاري وتزايد احتياجاتك، يمكنك الترقية إلى منصة (G-Suite)، حيث تم تصميمها مع وضع الأنشطة التجارية في الاعتبار، حيث باتت توفر المزيد من المزايا والوظائف.

HootSuite:

في هذا العصر، إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا في التسويق الرقمي، فأنت بحاجة إلى وجود على وسائل التواصل الاجتماعي، تقدم لك منصة (Hootsuite) المساعدة في تحقيق أقصى استفادة من جهودك على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكنك جدولة المنشورات، مما سيوفر لك الوقت ويبقيك منظمًا، كما يمكنك أيضًا الوصول إلى جميع منصاتك من خلالها، بحيث يمكنك الرد على العملاء وتتبع جميع قنواتك دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى كل منها على حدة.

Google Analytics:

موقعك على الويب هو المحور لجميع جهود التسويق الرقمي، والهدف النهائي هو أن يزور العديد من الأشخاص موقعك وأن يحققوا المبيعات، وأنت بحاجة إلى طريقة سريعة وسهلة لتتبع تلك الزيارات والسلوكيات والعادات المتعلقة بالمستخدمين الذين يجدون طريقهم إلى موقعك على، يوفر (Google Analytics) خدمات مجانية يمكنها تتبع أي شيء تريد معرفته عن أداء موقعك، كما يُدمج بسلاسة مع أي منتجات أخرى من جوجل لديك، ويجعل كل شيء بسيطًا قدر الإمكان.