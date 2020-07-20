5 تطبيقات تساعد مستخدمي حواسيب ماك في تعزيز الإنتاجية

تعتبر حواسيب ماك المحمولة والمكتبية من آبل من أقوى الحواسيب التي يمكنك الحصول عليها، والتي تساعدك كثيرًا في زيادة إنتاجيتك، وهذا يرجع بصورة أساسية إلى المواصفات القوية التي تقدمها آبل في أجهزتها، بالإضافة إلى أن مطوري التطبيقات دائمًا ما يقومون بتطوير تطبيقات إنتاجية قوية ورائعة لنظام التشغيل (ماك أوإس) تضم الكثير من الميزات المختلفة.

وسواء كنت مستخدم جديد لحاسوب ماك أو كنت من المستخدمين المخضرمين، إليك 5 من أبرز تطبيقات إنتاجية لمستخدمي حواسيب ماك في 2020.

1- تطبيق Twobird:

تطبيق Twobird تطبيق بريد إلكتروني صمم للتكامل مع تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى الشائعة، مثل: جيميل ويتيح لك إنشاء الملاحظات، وإعداد التذكيرات، والتعاون مع الآخرين في الملاحظات والمهام المختلفة.

ويعتبر من أبرز التطبيقات الإنتاجية الشاملة التي تجمع بين العديد من الميزات المختلفة، مثل: إنشاء القوائم وتدوين الملاحظات وتعديلها مع أي شخص تشارك الرابط معه، دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد، وهو مفيد للأشخاص الذين يحبون التطبيقات التي تقدم وظائف متعددة في الوقت نفسه.

2- تطبيق Rectangle:

Rectangle هو تطبيق يتيح لك نقل نوافذ حاسوب ماك المفتوحة بكل سهولة وتغيير حجمها، من خلال استخدام اختصارات لوحة المفاتيح، حيث يتيح تغيير حجم النوافذ المتعددة المفتوحة ونقلها وتغيير حجمها بحسب رغبتك.

3- تطبيق Silicio:

تطبيق Silicio هو مشغل وسائط يمكنك استخدامه لتشغيل المحتوى الصوتي أو المرئي في حاسوب ماك، حيث يمكنك التحكم في عملية التشغيل والإيقاف، والإيقاف المؤقت للمحتوى من خلال اختصارات لوحة المفاتيح بدون الاضطرار إلى مغادرة التطبيق الذي تعمل فيه حاليًا.

كما يتكامل التطبيق مع العديد من تطبيقات الموسيقى، مثل: Apple Music و Spotify وغيرها من التطبيقات الأخرى، بالإضافة لإمكانية تخصيصه بحسب رغبتك من خلال تغيير السٍمة أو الحجم إلى جانب التكامل مع زر Touch Bar في حواسيب ماك بوك برو.

4- تطبيق Bumpr:

يتيح لك تطبيق Bumpr اختيار المتصفح الذي ترغب في فتح الروابط من خلاله، على سبيل المثال: إذا ضغطت على رابط URL فإن التطبيق يُظهر لك جميع المتصفحات المثبتة في حاسوبك للاختيار من بينها، وينطبق الشيء نفسه على تطبيقات البريد الإلكتروني، مما يجعله خيارًا قويًا لأولئك الذين يستخدمون تطبيقات بريد إلكتروني ومتصفحات إنترنت متعددة في حواسيبهم.

5- تطبيق SideNotes:

هو تطبيق لتدوين الملاحظات يمكنك إظهاره وقت الحاجة فقط، حيث يظل مخفيًا في جانب شاشة الحاسوب بشكل افتراضي، ويمكنك إظهاره عندما تحتاج إليه لتدوين الملاحظات السريعة بدون الحاجة إلى إغلاق النوافذ التي تعمل عليها حاليًا، يمكنك استدعاء التطبيق عن طريق تخصيص زر في لوحة المفاتيح.