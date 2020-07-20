كيفية استخدام ميزة Screen Recorder في أندرويد 11

تحديث نظام أندرويد 11 مليء ببعض المزايا المثيرة التي تجعل هاتفك أكثر قوة من ذي قبل، أحدها ميزة Screen Recorder التي تتيح لك تسجيل مقطع فيديو لما تفعله على هاتفك، وبمجرد حصولك على تحديث أندرويد 11 على هاتفك، يمكنك استخدام ميزة Screen Recorder وتحقيق أقصى استفادة منها.

كيفية استخدام Screen Recorder في أندرويد 11

على الرغم من وجود (مسجلات الشاشة) على بعض هواتف أندرويد قبل إصدار أندرويد 11، لكن كانت هذه الميزة تأتي مضمنة في الهواتف استنادًا إلى الشركة التي صنعت هاتفك، على سبيل المثال، كانت هواتف سامسونج تأتي مع مسجل شاشة، ولكن لم تكن هناك هواتف جوجل تأتي مع هذه الميزة.

يجعل أندرويد 11 هذه الميزة على مستوى النظام في جميع المجالات، لذلك طالما لديك أندرويد11، يمكنك تسجيل شاشتك بغض النظر عن الشركة المصنعة للهاتف، ولاستخدام Screen Recorder:

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة للوصول إلى لوحة الإشعارات.

مرر لأسفل مرة أخرى لعرض الإعدادات السريعة.

اسحب لليمين على الإعدادات السريعة حتى ترى (تبديل Screen Recorder)، من المحتمل أن يكون في الصفحة الأخيرة.

اضغط على Screen Recorder.

اضغط على المفاتيح إذا كنت ترغب في تسجيل الصوت أو إظهار لمساتك على الشاشة.

انقر فوق تسجيل الصوت لتحديد الصوت الذي تريد تسجيله.

انقر فوق ابدأ لبدء التسجيل.

عند الانتهاء، اسحب لأسفل لعرض لوحة الإشعارات.

انقر على (البانر الأحمر) الذي يقول انقر للتوقف.

عند بدء التسجيل، سترى رمزًا أحمرًا صغيرًا في الجزء الأعلى من الشاشة لإعلامك بأن التسجيل مباشر.

كيفية عرض تسجيلات الشاشة المحفوظة:

يمكنك تسجيل شاشتك كثيرًا أو قليلًا، الأمر يعود إليك، لكن هذه التسجيلات ليست مفيدة تمامًا إذا كنت لا تعرف كيفية الوصول إليها، لذلك إليك كيفية عرض تسجيلات الشاشة المحفوظة:

افتح تطبيق ( صور جوجل ) على هاتفك.

انقر فوق (المكتبة) في شريط التنقل السفلي.

اضغط على (أفلام).

يحتوي قسم الأفلام في تطبيق صور جوجل على جميع مقاطع الفيديو المحفوظة على هاتفك، مما يعني أن تسجيلات الشاشة ستجدها هنا، على الرغم من الازدحام الذي قد تواجهه.