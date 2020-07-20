كيفية إعداد 6 ملفات تعريف في Amazon Prime Video

بعد سنوات عديدة من الانتظار، أصبحت ملفات التعريف في منصة Amazon Prime Video متاحة أخيرًا للمشتركين في خدمة بث الفيديو، حيث يمكنك إضافة ملفات تعريف متعددة إلى حساب واحد، وهذا يعني أن أفراد العائلة الذين يشاركون حسابك يمكنهم الحصول على خطط (Prime Video) الخاصة بهم، حيث يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى 6 ملفات تعريف مختلفة في حساب واحد.

إليك كيفية إعداد ملفات تعريف Amazon Prime Video وكذلك كيفية إعداد ملف تعريف الأطفال، كما يمكنك الاشتراك في الخدمة بالنقر على كلمة (الرابط) والحصول على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا.

كيفية عمل ملفات تعريف مختلفة في Amazon Prime Video عبر متصفح الويب:

إذا كنت تقوم بإعداد ملفات تعريف مختلفة على موقع المنصة فإليك كيفية إضافة ملف تعريف:

في صفحة (Prime Video) الرئيسية، من المفترض أن ترى تحديدًا لقائمة (من يشاهد) والملف الشخصي الرئيسي بالقرب من الركن الأيسر العلوي من الصفحة، انقر فوق القائمة.

انقر على خيار (إضافة جديد) في القائمة.

يجب أن يتم نقلك إلى صفحة الملف الشخصي الجديد، ابدأ بكتابة اسم الشخص الذي تقوم بإنشاء ملف التعريف له، ثم انقر فوق مربع (حفظ التغييرات). هذا كل ما عليك فعله لإضافة ملف شخصي جديد.

الإعداد لتطبيقات الجوال:

إذا كنت تستخدم تطبيق Amazon Prime Video لنظامي (iOS) أو أندرويد لإعداد ملف شخصي جديد، فإليك كيفية القيام بذلك.

افتح التطبيق ثم اضغط على أيقونة (أشيائي) في الزاوية اليمنى السفلية.

يجب أن تشاهد قائمة ملف التعريف الرئيسية في الزاوية اليسرى العليا من قسم (أشيائي)، قم بالضغط عليها.

يجب أن تظهر قائمة أمامك، اضغط على خيار (إنشاء ملف تعريف) من هذه القائمة.

اكتب اسم ملف التعريف الجديد ثم اضغط على مربع (حفظ).

إعداد ملف تعريف الأطفال:

تحتوي الخدمة على ملف تعريف خاص للأطفال، وعندما يدخل الأطفال إليه فإنه يسمح فقط بعرض محتوى Amazon Prime Video المصنف للأطفال من سن 12 سنة وما دون، كما أن نتائج البحث والاقتراحات مقيدة أيضًا ضمن ملف تعريف الأطفال بالإضافة إلى عمليات الشراء.

يتم إعداد ملف تعريف الأطفال على كل من الويب وعلى الأجهزة المحمولة تمامًا مثل كيفية إضافة مستخدم، التغيير الوحيد هو بعد كتابة اسم الملف الشخصي الجديد، انقر أو اضغط على مفتاح تبديل (ملف تعريف الأطفال)، كما يمكنك أيضًا استخدام ملف تعريف الأطفال الافتراضي الذي تم إعداده بالفعل في النظام والتبديل بينه وبين ملفات التعريف المختلفة الأخرى.