كل ما تريد معرفته عن خدمة Play Pass الجديدة من جوجل

أعلنت شركة جوجل عن توفر خدمتها الجديدة للاشتراك في التطبيقات والألعاب (بلاي باس) Play Pass في المزيد من الدول حول العالم، بعد أن أطلقتها للمرة الأولى في شهر سبتمبر الماضي للمستخدمين في الولايات المتحدة، كما أضافت أكثر من 150 عنوانًا جديدًا، منها: ألعاب سباق، وتطبيقات رسم جديدة، مع الاستمرار في إضافة محتوى جديد كل شهر، وذلك لمنافسة خدمة الألعاب (Apple Arcade) التي تقدمها آبل.

إليك كل ما تريد معرفته عن خدمة الاشتراك في الألعاب والتطبيقات Play Pass المنافسة لخدمة Apple Arcade:

ماهي خدمة Play Pass من جوجل؟

هي عبارة عن خدمة اشتراك لألعاب الهواتف الذكية مشابهة لخدمة (آبل آركيد) من شركة آبل، ولكن بدلاً من تقديم الكثير من الألعاب المصممة بشكل حصري، فإنها توفر الكثير من الألعاب الشائعة والتطبيقات والكتب الموجودة سابقًا في متجر جوجل بلاي والتي يمكنك تنزيلها وتشغيلها بسهولة.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها عند الإعلان عن الخدمة: “لقد كان متجر (جوجل بلاي) دائمًا يركز على ربطك بأفضل التطبيقات، والألعاب، والمحتوى الرقمي حيث هو. ولمّا كنا جميعنا نلعب بطرائق مختلفة، فإننا نقدم طريقة جديدة للاستمتاع بالعديد من تلك التجارب الرقمية من خلال خدمة (جوجل بلاي باس) Google Play Pass“.

حيث نجد أن معظم الألعاب والتطبيقات المدفوعة المتوفرة في متجر جوجل بلاي يجب شراءها أولًا قبل تثبيتها في هاتفك، وحتى إذا كانت مجانية فإن بعضها يتطلب إنفاق بعض المال في المشتريات الداخلية، ولكن إذا اشتركت في خدمة (بلاي باس) فإنك ستصل إلى مئات التطبيقات والألعاب الخالية من الإعلانات أو المشتريات الداخلية بدون الحاجة إلى دفع المزيد من الأموال.

ما هي تكلفة الاشتراك في الخدمة؟

تبلغ تكلفة الاشتراك الشهري في الخدمة 4.99 دولارات أمريكية، بينما تبلغ تكلفة الاشتراك السنوي 29.99 دولارًا أمريكيًا، الذي سيوفر لك نسبة 50% من السعر الذي ستحصل عليه شهريًا.

كما تقدم جوجل فترة تجريبية مجانية لمدة عشرة أيام، لكن حال انتهائها يتعين عليك دفع قيمة تجريبية تبلغ 1.99 دولار فقط لأول 12 شهرًا، ثم تعود قيمة الاشتراك لتصبح 4.99 دولارات في كل شهر.

لذلك إذا كنت ترغب في اختبار الخدمة لمعرفة كون أي من الألعاب الموجودة في (Play Pass) مناسبة لك، فيمكنك القيام بذلك، ويمكنك الاشتراك في الخدمة من داخل متجر جوجل بلاي نفسه، من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق (متجر جوجل بلاي) في هاتف أندرويد.

اضغط على زر القائمة الرئيسية في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

اضغط على خيار (بلاي باس) Play Pass.

تحقق من السعر وطريقة الدفع التي تريد استخدامها، ثم اضغط على خيار (اشتراك) Subscribe.

كما تقدم الخدمة ميزة الاشتراك على غرار (مكتبة الأسرة في جوجل بلاي) Google Play Family Library، حيث يمكن لما يصل إلى 5 أفراد من العائلة مشاركة حساب (Play Pass) واحد، ولكن سيتمكن كل فرد من الوصول للخدمة عبر حسابه بشكل مستقل.

ما هي الألعاب المتوفرة في الخدمة؟

حتى الآن، يوجد ما يقارب 500 لعبة وتطبيق، وجميعها موجودة سابقًا في متجر جوجل بلاي، ويمكنك تثبيتها بشكل فردي، ولكن إذا قمت بتثبيتها من خلال خدمة (Play Pass) فلن تضطر إلى دفع ثمنها، حيث يتم احتساب جميع المشتريات التي تقوم بها عبر الخدمة على أنها (تم شراؤها).

وتشمل خدمة (Play Pass) بعض العناوين الشهيرة، مثل: Terraria و Star Wars: KOTOR و This War of Mine و This the Police و Limbo و Monument Valley و Stardew Valley كما تتوفر أيضًا العديد من ألعاب Sega الكلاسيكية.

بالإضافة إلى الألعاب، هناك الكثير من التطبيقات، مثل: تطبيقات الأطفال التعليمية والألغاز وحتى بعض الكتب التي يمكنك تنزيلها أيضًا، لذلك، في حين يبدو (Play Pass) في الغالب خدمة ألعاب، إلا أنها تحتوي على الكثير من الأشياء الأخرى، وهي نقطة تتفوق فيها خدمة جوجل على خدمة آبل.