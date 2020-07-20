صفقة اليوم.. تأهل للحصول على 4 شهادات في الحوسبة السحابية مع خصم 95%

في الدورة الأولى؛ ستحصل على 7 ساعات تدريبية للتعرف على خدمات (أمازون ويب سيرفيسز) Amazon Web Services، مثل: RDS، و Elastic Beanstalk، و S3 والمزيد، وحالات الاستخدام الشائعة، وكيفية تحديد نماذج الفوترة وإدارة الحساب والتسعير، وتحديد مصادر التوثيق أو المساعدة الفنية، وكذلك التعرف على الخصائص الأساسية للنشر والتشغيل في AWS Cloud.