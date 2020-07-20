صفقة اليوم.. تأهل للحصول على 4 شهادات في الحوسبة السحابية مع خصم 95%

- الحزمة الكاملة للتأهل لشهادات الحوسبة السحابية The Complete 2020 Cloud Foundation Certification Bundle.
- عدد الدورات: 4.
- عدد الدروس: 160.
- المدة: 42 ساعة.
- تطور مجال الحوسبة السحابية كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ليصبح نظامًا واسعًا ومعقدًا من التقنيات والمنتجات والخدمات، وقد سجل الإنفاق على خدمات البنية التحتية السحابية رقمًا قياسيًا آخر في الربع الأول من عام 2020، حيث نما بنسبة 34% ليصل إلى 31 مليار دولار. وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19) التي أجبرت الشركات في جميع أنحاء العالم للانتقال إلى العمل عن بُعد.
- تستحوذ كل من أمازون ومايكروسوفت وجوجل على سوق الخدمات السحابية حيث تستحوذ خدمة (أمازون ويب سيرفيسز) AWS على الحصة الأكبر في السوق بنسبة 32%، بينما تستحوذ خدمة مايكروسوفت Azure على نسبة 17%، في حين تصل نسبة جوجل إلى 6% فقط.
- لذلك تعتبر شهادات أمازون ومايكروسوفت وجوجل من أقوى الشهادات في مجال الخدمات السحابية.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على التأهل لاجتياز اختبارات 4 شهادات أساسية في مجال الحوسبة السحابية، وهي: شهادة (AWS Certified Cloud Practitioner) من أمازون، وشهادة (Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900 من مايكروسوفت، وشهادة (GCP Associate Cloud Engineer) من جوجل، وشهادة (CompTIA Cloud+ (CV0-002 من كومبتيا لتأمين الخدمات السحابية.
- في الدورة الأولى؛ ستحصل على 7 ساعات تدريبية للتعرف على خدمات (أمازون ويب سيرفيسز) Amazon Web Services، مثل: RDS، و Elastic Beanstalk، و S3 والمزيد، وحالات الاستخدام الشائعة، وكيفية تحديد نماذج الفوترة وإدارة الحساب والتسعير، وتحديد مصادر التوثيق أو المساعدة الفنية، وكذلك التعرف على الخصائص الأساسية للنشر والتشغيل في AWS Cloud.
- في الدورة الثانية؛ ستحصل على أكثر من 15 ساعة تدريبية للتعرف على خدمات مايكروسوفت Azure الأساسية، وحالات الاستخدام، وكيفية تأمينها، وكذلك فهم سياسات التسعير والدعم.
- في الدورة الثالثة؛ ستحصل على أكثر من 8 ساعات تدريبية للتعرف على خدمات جوجل السحابية GCP وكيفية إدارتها بكفاءة أكبر، وكيفية تأمين سحابة GCP مع IAM و Cloud Identity. كما ستتعرّف على كيفية استخدام أوامر GCP gcloud اللازمة لاجتياز اختبار شهادة جوجل من المحاولة الأولى.
- في الدورة الرابعة؛ ستحصل على أكثر من 11 ساعة تدريبية وستتعلم خلالها المهارات المطلوبة من مسؤولي أنظمة تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع مراكز البيانات وحمايتها، ويتضمن ذلك: التقنيات الجديدة التي يدعمها مجال الحوسبة السحابية، وكيفية تحليل متطلبات النظام لتنفيذ عمليات نقل العمليات التشغيلية إلى السحابة بنجاح، وتطبيق التغييرات اللازمة، واستكشاف مشكلات السعة والأتمتة والاتصال والأمان المتعلقة بالتطبيقات السحابية وإصلاحها.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1180 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- AWS Certified Cloud Practitioner
- Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)
- Google Cloud Platform: Associate Cloud Engineer
- CompTIA Cloud+ (CV0-002)