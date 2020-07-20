سناب شات: أسهل طريقة لبدء التأمل هي الآن

أعلنت شركة سناب في يونيو أن مستخدمي سناب شات سيتمكنون قريبًا من الوصول إلى التأملات المجانية مباشرة في قسم الدردشة في التطبيق، حيث سيتم ذلك من خلال تطبيق الشركة الجديد، (Snap Minis)، وهو تطبيق صغير الحجم يعمل داخل الدردشة، ومصمم للاستخدام مع الأصدقاء.

أحد الأجزاء البارزة في (Headspace Mini) هو أن النشاط الفردي للتأمل نشاط اجتماعي، تقول سناب شات: “التأملات أثناء الدردشة هي إحدى الطرق التي تحاول فيها تشجيع الصداقات الداعمة، بينما تخفف أيضًا من الخوف من تجربة نشاط جديد ضعيف، مثل التأمل، من خلال جعله شيئًا يمكن للأصدقاء القيام به معًا”.

لا يجب أن يكون لدى مستخدمي سناب شات تطبيق (Headspace) أو حتى أن يكونوا مشتركين فيه للوصول إلى التأملات؛ لأن (Headspace Mini) يعمل داخل تطبيق سناب شات نفسه.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى (Mini) في الدردشة عن طريق النقر على أيقونة الصاروخ في أسفل الشاشة، التي تتيح بدء جلسة (Headspace) داخل تطبيق سناب، كما يمكن للشخص أو الأشخاص في الدردشة النقر عليها للانضمام.

بمجرد أن ينقر المستخدم في جلسة على خيار التأملات، سيجد ستة تأملات لمدة ثلاث دقائق إلى أربع للاختيار من بينها:

تنفس فقط.

اخرج من الفوضى.

اركل الذعر.

كن لطيفًا.

الضغط.

وقتي.

لا تحتاج جلسات (Headspace Snap) بالضرورة إلى المكون الاجتماعي، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى (Headspace Minis) عن طريق البحث عن (Headspace) في شريط البحث داخل تطبيق سناب.