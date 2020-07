سامسونج تعتزم الإعلان عن 5 منتجات في حدثها المرتقب

قال رئيس قسم الاتصالات المحمولة لدى سامسونج (تي.إم. روه) TM Roh اليوم الاثنين في منشور: إن الشركة ستعلن عن خمسة منتجات جديدة خلال حدثها المرتقب مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل.

وكانت الشركة الكورية قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم عقد حدث Galaxy Unpacked في 5 آب/ أغسطس 2020، وهو الحدث الذي يُنتظر أن يُعلن فيه عن هواتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 المرتقبة.

وتمتاز هواتف سلسلة (جالاكسي نوت) – التي يُعلن عنها صيف كل عام، وفي الغالب في شهر آب/ أغسطس – بأنها تقدم أفضل المواصفات في الهواتف الرائدة، وقد كانت منذ عام 2011 سباقة في تقديم شاشات كبيرة مع قلم إلكتروني. وهي يُعلن عنها وتُطرح في السوق قُبيل إعلان شركة آبل عن جديدها من هواتف آيفون، وذلك في مسعى من سامسونج لجذب المستهلكين إليها.

ووفقًا لتغريدات جديدة من (ماكس واينباخ) Max Weinbach – الذي يعد من أشهر من مسربي سامسونج من خلال التنقيب في شفرات برامج الشركة – فمن المتوقع أن تعلن سامسونج أيضًا عن النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من هاتفها القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip الذي أُطلق في شهر شباط/ فبراير الماضي، بالإضافة إلى الجيل الثاني من حاسوبها القابل للطي الآخر (جالاكسي فولد) Galaxy Fold، ولكن سيُطلق في وقت سابق من العام الحالي.

