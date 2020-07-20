سامسونج تؤكد مواصفات Galaxy M31s المرتقب وموعد إطلاقه

أكدت شركة سامسونج اليوم الاثنين موعد إطلاق هاتفها الذكي (جالاكسي إم31إس) Galaxy M31s الذي يأتي خلفًا لهاتفها (جالاكسي إم31) الذي أُعلن عنه أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي.

وأكدت الشركة الكورية أن إطلاق (جالاكسي إم31إس) سيكون في 30 تموز/ يوليو الجاري، كما شوَّقت لميزات الهاتف المهمة من خلال صفحة الهاتف في موقع أمازون.

وسيقدم الهاتف شاشة من نوع sAMOLED بدقة +FHD، وستأتي مع ثقب للكاميرا الأمامية، وهي المرة الأولى في هواتف سلسلة (جالاكسي إم) Galaxy M. ولا معلومات عن قياس الشاشة. وعلى ظهر الهاتف، سيكون هناك كاميرات بشكل الحرف L، وعددها 4 مع دقة 64 ميجابكسل للرئيسية مع دعم ميزة (اللقطة الواحدة) Single Take التي تسمح للمستخدمين بالتقاط عدة صور وفيديوهات معًا.

ويمتاز (جالاكسي إم31إس) ببطاريته التي تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 25 واط مع دعم ميزة الشحن العكسي.

وبالنظر إلى صور الهاتف، التي لا يُرى فيها حساس البصمة، يُعتقد أن الحساس سيكون ضمن الشاشة. هذا، ويُتوقع أن يحتوي الهاتف معالجًا من نوع Exynos 9611، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت. ويُشاع أن الهاتف سيُباع بسعر يعادل 265 دولارًا أمريكيًا، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.

وكانت سامسونج قد أعلنت في 25 شباط/ فبراير الماضي عن هاتفها الذكي (جالاكسي إم31) الذي قالت وقتئذ: إنه يستهدف جيل الألفية الشغوف بالتقنية.