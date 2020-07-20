خرائط جوجل: الطلب على اتجاهات ركوب الدراجات يرتفع بنسبة 69 ٪

وسط انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، تقول شركة جوجل: إن طلبات اتجاهات ركوب الدراجات في خرائط جوجل وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الشهر الماضي، وتعمل خرائط جوجل الآن على إضافة أحدث المسارات، مع إضافة توجيهات شاملة تتضمن خدمات إرساء الدراجات.

أضافت خرائط جوجل اتجاهات ركوب الدراجات في عام 2010، وهي متاحة الآن في ما يقرب من 30 دولة حول العالم، ومع الملايين من المستخدمين يوميًا، حيث ارتفعت نسبة طلبات الحصول على اتجاهات ركوب الدراجات منذ فبراير بنسبة 69 في المئة، كما قدمت جوجل ملخصًا لكيفية إنشاء المسارات، حيث قالت:

“لإعطائك أحدث مسار للدراجات، نستخدم مزيجًا من التعلم الآلي والخوارزميات المعقدة وفهمنا لظروف العالم الحقيقي، استنادًا إلى الصور والبيانات من السلطات الحكومية ومساهمات المجتمع. نأخذ بالاعتبار أيضًا أشكالًا مختلفة من ممرات الدراجات والشوارع القريبة التي قد تكون أقل ملاءمة لدراجتك، مثل: الأنفاق والسلالم وحالات السطح السيئة، حتى تتمكن من الحصول على أفضل مسار لركوب الدراجات. كما يمكنك أيضًا معرفة مدى انحدار مسارك، لذلك ستعرف هل أنت في رحلة سهلة نسبيًا أم لا”.

تقول جوجل: إنها تعمل على عرض (مئات الآلاف) من ممرات الدراجات الجديدة في تطبيق خرائط جوجل، وفي الأشهر الأخيرة قامت بعض المدن بإضافة وتوسيع ممرات الدراجات؛ لتشجيع ركوب الدراجات واستيعاب المزيد من الدراجات، كما تشجع الشركة البلديات على تحميل المعلومات مباشرةً باستخدام أداة (Geo Data Upload).

وفي الوقت نفسه، ستتوفر الاتجاهات الشاملة التي تتضمن معلومات إرساء الدراجات النارية في 10 مدن أمريكية خلال الأسابيع المقبلة.