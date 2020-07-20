جوجل تجرب حاسب كروم بوك بشاشة لمس مزدوجة

تشير الأدلة الجديدة إلى أن شركة جوجل تبحث إمكانية توفير نظام التشغيل (كروم) Chrome من خلال شكل جديد يتمثل في حاسب كروم بوك (Chromebook) مزود بشاشة لمس مزدوجة.

وقد تبدو أجهزة الحواسيب المحمولة ذات الشاشة المزدوجة، حيث يمكن استخدام الشاشة الثانية لإظهار لوحة المفاتيح أو أي شيء آخر، مثل (Lenovo Yoga Book C930)، غريبة بعض الشيء، لكنها متعددة الاستخدامات بشكل كبير.

واستفاد نظام التشغيل كروم على مر السنين من مجموعة متنوعة من الأجهزة المختلفة الأشكال، مثل الحواسيب المحمولة والحواسيب المكتبية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكل في واحد والمزيد.

وبدأت الشركات المصنعة في السنوات القليلة الماضية بتجربة أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية ذات الشاشات المزدوجة.

وأصدرت شركة (آسوس) ASUS حاسب محمول بشاشة مزدوجة يعمل بنظام ويندوز يسمى (ZenBook Duo Pro)، فيما تطور شركة مايكروسوفت نظام التشغيل (Windows 10x)، الذي كان مخصصًا في البداية للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، من ضمنها جهاز (Surface Neo) اللوحي.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإنه ليس من المستغرب رؤية جوجل تطور حاسب كروم بوك يعمل بنظام التشغيل كروم ويسمى داخليًا (Palkia)، حيث تشير مواصفاته إلى أنه يحتوي على شاشتين ولوحة تتبع.

وتوضح الأدلة أن (Palkia) قد يحتوي على شاشة لمس داخلية مثل أي حاسب كروم بوك محمول عادي، بالإضافة إلى شاشة لمس خارجية تصبح مرئية عند إغلاق الجهاز.

كما تتحدث التعليمات البرمجية عن تعطيل وضع الحاسب اللوحي ومستشعرات الأجهزة الضرورية عادةً في (Palkia)، مما يعني أن الجهاز الجديد هو جهاز حاسب محمول تقليدي، وليس جهازًا قابلاً للتحويل أو جهازًا لوحيًا.

ويمكن استخدام الشاشة الثانية كوحدة تحكم مخصصة للألعاب أو كوسيلة للحصول على مدخلات القلم الإلكتروني بينما تظل الشاشة الرئيسية مُستخدمة لشيء آخر، وقد تتمكن حتى من تشغيل تطبيقي أندرويد جنبًا إلى جنب.

لكن الإشارات تشير حاليًا إلى أن (Palkia) عبارة عن نموذج أولي للتجربة، وليس منتجًا يمكن شرائه قريبًا.

ويبدو أن جوجل تستعد لاحتمال امتلاك أجهزة كروم بوك لأكثر من شاشة تعمل باللمس في المستقبل، وتحاول مواكبة اتجاه أجهزة الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز التي تقدم شاشة مدمجة ثانية.