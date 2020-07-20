تعاون ريلاينس مع جوجل يهدد الشركات الصينية

من المحتمل أن تحدث صفقة بقيمة 4.5 مليار دولار تتعاون بموجبها شركة جوجل مع شركة ريلاينس اندستريز الهندية لتصنيع هاتف ذكي جديد هزة كبيرة لسوق الهواتف المحمولة الذي يتصدر المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد المستخدمين.

وأعلن (موكيش أمباني) Mukesh Ambani، عن الشراكة في الاجتماع السنوي لشركته الأسبوع الماضي، وقال: إن جوجل ستبني نظام تشغيل أندرويد لتشغيل هاتف ذكي منخفض التكلفة داعم لشبكات (4G) أو حتى (5G) من تصميم ريلاينس.

ومن المقرر أن يشكل الهاتف الجديد تحديًا كبيرًا للبائعين الصينيين، مثل (BBK) مالك العلامات التجارية (Realme) و (Oppo) و (Vivo)، التي تهيمن حاليًا على سوق بقيمة 2 مليار دولار للهواتف الذكية التي تقل قيمتها عن 100 دولار في الهند.

وتبيع الشركات الصينية ما يقرب من 8 من كل 10 هواتف ذكية في الهند، وقال (روشاب دوشي) Rushabh Doshi، من شركة أبحاث السوق (كاناليس) Canalys: ريلاينس ستقوض العلامات التجارية الأخرى وتشكل تهديدًا حقيقيًا لسوق الهواتف الذكية المنخفضة التكلفة.

ونفذت ريلاينس خطة مماثلة في عام 2017 مع إطلاق (JioPhone)، وهو جهاز يتيح للمستخدمين الوصول إلى الإنترنت مقابل 20 دولارًا أمريكيًا، ولدى (JioPhone) الآن أكثر من 100 مليون مستخدم، والعديد منهم هم أول من يستخدم الإنترنت لأول مرة.

ومن المرجح أن يخفض اللاعبون الصينيون أسعارهم للمنافسة وقد تتقلص هوامش الربح، ويمكن لطموح ريلاينس في توفير هاتف ذكي لكل هندي أن يكسبها مشتركين من منافسي الاتصالات فودافون آيديا (Vodafone Idea) وبهارتي إيرتل (Bharti Airtel)،

ويشهد التحالف استثمار جوجل ما يصل إلى 4.5 مليارات دولار في وحدة ريلاينس الرقمية، منصات جيو (Jio Platforms)، التي تضم شركات الاتصالات والألياف وكذلك تطبيقات الموسيقى والأفلام.

كما فازت (Jio Platforms) أيضًا منذ شهر أبريل بدعم المستثمرين الماليين والتقنيين العالميين، من ضمنهم إنتل وكوالكوم.

وفي حين أن ريلاينس لم تقدم تفاصيل حول مواصفات أو سعر الهاتف الذكي الجديد، أو توقيت إطلاقه، أو من قد يبنيه، إلا أن شبكة جيو التي يبلغ عدد المشتركين فيها 387 مليونًا واسم العلامة التجارية لجوجل تعطيان الهاتف ميزة كبيرة.

ويهدف فريق أندرويد من جوجل إلى ضمان الوصول إلى التطبيقات المتعلقة بالصحة والاتصالات والوظائف، وسهولة الاستخدام لمالكي الهواتف الذكية لأول مرة.

ويمكن لهذا النوع من الوصول أن يساعد في جذب ما يقرب من 350 مليون هندي يستخدمون الهواتف غير الذكية التي لا تعمل باللمس.

وقد يمهد التعاون مع جوجل الطريق لمزيد من الشراكات بين صانعي الهواتف الذكية وريلاينس لصنع أجهزة خاصة بشبكة اتصالات جيو.