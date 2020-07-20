تحديث ويندوز 10 الجديد يعطل الاتصال بالإنترنت

يتسبب تحديث ويندوز 10 الجديد المسمى (Windows 10 May 2020) بمشكلة جديدة اعترفت بها شركة مايكروسوفت تتعلق بالاتصال بالإنترنت بالنسبة لبعض المستخدمين.

ويواجه بعض الأشخاص الذين قاموا بالترقية إلى (Windows 10 May 2020 ) مشكلة غريبة في اتصالات الإنترنت الخاصة بهم.

ويوضح الخطأ الغريب في ويندوز 10 أنه لا يوجد اتصال بالإنترنت في مؤشر حالة اتصال الشبكة (NCSI) الموجود في شريط المهام، وذلك بالرغم من وجود اتصال يعمل، حيث يمكن للمستخدمين الاتصال بالإنترنت.

ويبدو أن المشكلة معقدة لأن بعض تطبيقات النظام تُبلغ عن عدم وجود اتصال، وبالتالي تظل غير محدثه لأنها تعتقد أنها غير متصلة بالإنترنت.

وبالرغم من أن المستخدمين المتأثرين قد يكونون قادرين على تشغيل متصفح الويب وتصفح الإنترنت بشكل عادي، إلا أن بعض التطبيقات، مثل (Cortana) أو (Microsoft 365) أو (OneDrive) أو (Microsoft Store)، تتأثر بحالة عدم الاتصال بالإنترنت التي يبلغ عنها نظام التشغيل، وتبعًا لذلك، فإن التطبيقات تظل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

ولا تقتصر المشكلة التي تسبب بها تحديث ويندوز 10 الجديد على تطبيقات مايكروسوفت فقط، إذ تفيد التقارير أن هناك العديد من التطبيقات الخارجية، مثل (سبوتيفاي) Spotify، تفشل في العمل بالنسبة للمستخدمين الذين يعانون من المشكلة.

وهناك العديد من التقارير عبر الإنترنت حول هذه المشكلة وتداعياتها، ويشير موقع (Born City) الألماني إلى أن المشكلة قد تكون مرتبطة باستخدام (VPN) أو استخدام البروكسي (Proxy)، لكن ليس من الواضح تمامًا ما هو جذر المشكلة.

وأقرت شركة مايكروسوفت بالمشكلة الجديدة من خلال منشور ضمن منتدى (TechNet)، وأوضحت أنها تحقق فيها، لكن لا يوجد حل حتى الآن.

وقالت: العملاء يبلغون عن مشكلة عدم وجود اتصال بالإنترنت في مؤشر حالة اتصال الشبكة (NCSI) على أجهزة ويندوز 10 العاملة بتحديث (Windows 10 May 2020)، وذلك بالرغم من أن الأجهزة متصلة بالإنترنت وقادرة على تصفح مواقع الويب باستخدام متصفحات الإنترنت.

ويبدو أن التراجع عن تحديث (Windows 10 May 2020) يعالج المشكلة، لكن من الواضح أن هذا ليس حلاً مثاليًا.

يذكر أن مستخدمي ويندوز 10 واجهوا في شهر مارس مشكلة عدم الاتصال بالإنترنت قبل إصدار تحديث (Windows 10 May 2020)، وكانت هذه المشكلة مرتبطة بشبكة (VPN)، وأصلحتها مايكروسوفت لاحقًا.