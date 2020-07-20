أفضل تطبيقات الرسم في نظام أندرويد للأطفال خلال 2020

سواء كان ذلك لأغراض تعليمية أو لمجرد إبقاء أطفالك مشغولين، لا يمكنك أن تخطئ في السماح لهم باستخدام تطبيق رسم على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد وربما يكون لديهم هاتف أندرويد خاص بهم، وبغض النظر عن كيفية ترفيه أطفالك، هناك تطبيق لكل شيء، وهذه هي أفضل تطبيقات الرسم للأطفال اليوم التي تعمل على نظام أندرويد

أول شيء قد تلاحظه هو كيف تبدو أيقونة التطبيق، حيث تبدو مثل (لوحات الرسم السحرية)، يوفر هذا التطبيق 24 فرشاة مختلفة، وكلها تستخدم خلفية سوداء، وتشمل على الوهج أو النيون أو التلوين. بالإضافة إلى ذلك، هناك (وضع الفيلم) الذي سيتيح لأعمال أطفالك الفنية أن تتحول إلى فيلم يمكنك حفظه لتذكره، كما يمكن لمستخدمي أندرويد الحصول على التطبيق بشكل مجاني من متجر جوجل بلاي.

هذا التطبيق عبارة عن لعبة تعليمية، حيث يساعد هذا التطبيق على تعليم أطفالك الأبجدية جنبًا إلى جنب مع رسم الأشياء البسيطة، كما تم تصميم التطبيق بحيث لا يحول التعلم إلى عمل روتيني ولكنه يجعل العملية ممتعة مع إبقاء أطفالك مشغولين، كما يمكن لمستخدمي أندرويد الحصول على التطبيق بشكل مجاني من متجر جوجل بلاي.

يسمح هذا التطبيق لأطفالك باللعب والرسم، كما عدد من المزايا الرائعة، مثل كتاب تلوين مدمج، وأنشطة لمساعدة الأطفال على تطوير المهارات الأساسية، أما الواجهة فهي بسيطة للغاية وسهلة الاستخدام، وستتمكن من حفظ عمل أطفالك إذا كنت ترغب في ذلك، يتوفر التطبيق بشكل مجاني لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي.

بدلاً من تقديم لوحة قماشية فارغة مع بعض خيارات الفرشاة والألوان، يعمل هذا التطبيق على تحويل الأشياء قليلاً، وذلك من خلال منح أطفالك المزيد من الأدوات تحت تصرفهم، حيث توجد لوحة ألوان وأداة اختيار الفرشاة، إلى جانب أدوات إضافية في الشريط العلوي. كما يمكن حفظ جميع الرسومات في المعرض، مما يسمح لأطفالك ببدء شيء ما وإيقافه مؤقتًا ومتابعته لاحقًا، ويتوفر التطبيق بشكل مجاني لجميع مستخدمي أندرويد حول العالم على متجر جوجل بلاي.