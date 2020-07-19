Shoploop .. تطبيق للتسوق عبر الفيديو من جوجل

أعلنت شركة جوجل عن تطبيق تسوق جديد يسمى (Shoploop)، وهو عبارة عن منصة تسوق عبر الفيديو لاكتشاف المنتجات وتقييمها وشرائها في مكان واحد.

وتمتلك جوجل قبضة محكمة على سوق التسوق عبر الإنترنت من خلال قسم التسوق في شبكة البحث وشبكتها الإعلانية الكبيرة والعديد من مراجعات المنتجات على منصة يوتيوب.

وتريد عملاقة البحث الاستفادة من هيمنتها على السوق بعد أن أصبحت عنصرًا أساسيًا في النزعة الاستهلاكية عبر الإنترنت.

ويشبه (Shoploop) في الأساس منصة للتواصل الاجتماعي تتمحور حول مراجعات المنتج وروابط الشركاء التابعين، ويمكن للمستخدمين حفظ المنتجات للتحقق منها لاحقًا، أو متابعة صناع المحتوى للحصول على مزيد من المحتوى.

وجاءت فكرة (Shoploop) بعد أن أظهرت أبحاث جوجل أن الأشخاص غالبًا ما يتبعون مسارًا محددًا لشراء المنتجات، وبمجرد أن يصادفوا شيئًا يلفت انتباههم، سيبحثون عن مراجعات من أشخاص حقيقيين على منصات أخرى، ثم ينتقلون إلى متجر عبر الإنترنت لإكمال عملية الشراء.

وتبعًا لذلك، فقد قررت عملاقة البحث دمج كل هذه الجوانب معًا في تجربة واحدة عبر منصة طورها قسم البحث والتطوير الداخلي في الشركة، المسمى (Area 120)، ليصبح لدى جوجل منصة تسوق عبر الفيديو مصممة لتعريف المستهلكين بالمنتجات الجديدة في أقل من 90 ثانية.

ويستخدم التطبيق الفيديو كعنصر رئيسي لمساعدة المستخدمين على مشاهدة مراجعات المنتجات دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق، وتساعدك مقاطع فيديو (Shoploop) على اكتشاف منتجات جديدة بطريقة مسلية.

وصرح (لاكس بوجاري) Lax Poojary، المدير العام لمنصة (Shoploop)، بأن التجربة أصبحت أكثر تفاعلية من مجرد التمرير عبر الصور والعناوين والأوصاف على موقع التجارة الإلكترونية التقليدي.

وقال بوجاري: نركز حاليًا على صناع المحتوى والناشرين وأصحاب المتاجر عبر الإنترنت في مجال مستحضرات التجميل ضمن فئات مثل المكياج والعناية بالبشرة والشعر والأظافر.

وأضاف “نهدف إلى تزويدهم بمنصة حيث يمكنهم مراجعة المنتجات والتوصية بها ومساعدة الآخرين على التسوق مباشرة من خلال مقاطع الفيديو”.

وأصبح التسوق عبر الفيديو أكثر شيوعًا بين المستهلكين، ويبذل عمالقة التكنولوجيا جهودًا كبيرة لمواكبة ذلك، وعلى سبيل المثال: فإن أمازون تدير منصة بث مباشر (Amazon Live) على موقعها للبيع بالتجزئة.

ودخلت فيسبوك إلى هذا المجال عبر استحواذها على (Packagd)، وهي شركة ناشئة تركز على التسوق عبر الفيديو، فيما قدمت منصة يوتيوب شكل إعلاني جديد يمكن التسوق من خلاله ويضع منتجات للشراء أسفل مقاطع الفيديو، كما أن إنستاجرام لديها متجر خاصة بها أيضًا.