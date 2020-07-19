Samsung Dual Audio.. ما هي وكيف تستخدمها؟

يمكن أن تكون مشاركة الموسيقى تجربة رائعة، ولكن لا أحد يريد استخدام سماعات الأذن الخاصة بالأصدقاء، لكن يمكنك تجنب ذلك من خلال Samsung Dual Audio التي تتيح للمستخدمين مشاركة الصوت من جهاز سامسونج واحد إلى سماعتي رأس لاسلكية.

ما هي Samsung Dual Audio؟

تتيح لك ميزة Samsung Dual Audio توصيل سماعتي رأس بجهاز سامسونج واحد، مما يسمح للأصدقاء أو الأشقاء أوالشركاء بالمشاركة في تجربة استماع أو عرض متزامنة.

ظهرت هذه الميزة المزدوجة لأول مرة على الهاتف الذكي (Samsung Galaxy S8)، وظلت الدعامة الأساسية منذ ذلك الحين، وكانت ميزة (البلوتوث المتعددة الأجهزة) موجودة منذ أكثر من عقد على أجهزة سامسونج، ويمكن تتبعها إلى هاتف (Samsung G600).

كيفية استخدام Samsung Dual Audio مع سماعتي رأس:

لتمكين ميزة الصوت المزدوج من سامسونج على جهازك، يجب عليك أولاً إقران السماعات بجهاز سامسونج جالاكسي المطلوب.

افتح (إعدادات) جهازك.

انتقل إلى (الاتصالات). ستكون هذه هي علامة التبويب الأولى على Samsung Galaxy S10e الذي يعمل بنظام أندرويد 10، (One UI) الإصدار 2.1.

انقر فوق (البلوتوث) وقم بتبديل شريط التمرير إلى وضع (التشغيل).

ادخل إلى وضع إقران بلوتوث من سماعة رأس (Bluetooth). غالبًا ما يتطلب منك الضغط مع الاستمرار على زر تشغيل سماعات البلوتوث حتى يومض مؤشر (LED). وغالبًا ما تتطلب سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية إزالة كلا سماعات الأذن من العلبة في الوقت نفسه.

اسحب مركز الإشعارات في هاتفك، وانقر فوق (الوسائط).

تحقق من الأجهزة التي تريد استخدامها للاستماع، ويمكنك دائمًا تعطيل التشغيل على أي جهاز من صفحة الوسائط في أي وقت.

عندما تقوم بتمكين مشاركة Samsung Dual Audio من هاتف سامسونج الذكي، يسمح لك البرنامج بتعديل مستويات الصوت لكل سماعة، وهذا الخيار محل تقدير.