KFC تعمل على قطع دجاج مطبوعة بالتقنية الثلاثية الأبعاد

قالت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة (دجاج كنتاكي) KFC: إنها تعمل على إنشاء أول قطع دجاج مُنتجة في المختبر، وذلك كجزء من مفهوم “مطاعم المستقبل”.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان: إنها ستعمل مع شركة حلول الطباعة الحيوية الثلاثية الأبعاد الروسية 3D Bioprinting Solutions لتطوير تقنية طباعة حيوية قادرة على “طباعة” لحم الدجاج، وذلك باستخدام خلايا الدجاج ومواد نباتية.

وتخطط KFC لتزويد شركة الطباعة الحيوية بمكونات مثل الخبز والتوابل “لتحقيق طعم KFC المميز”، وستسعى إلى تكرار طعم وملمس الدجاج الحقيقي.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الطباعة الحيوية التي تصفها KFC تستخدم المواد الحيوانية، لذلك فإن قطع الدجاج التي ستُصنع ليست للنباتيين. وتقدم الشركة بالفعل خيارًا نباتيًا في بعض مطاعمها؛ ففي العام الماضي، أصبحت الشركة أول سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الولايات المتحدة في اختبار الدجاج النباتي المسمى Beyond Meat، والذي تخطط لنشره في المزيد من مطاعمها خلال فصل الصيف الحالي.

وتعتقد شركة KFC بأن قطع الدجاج المطبوعة حيويًا ستكون أفضل للبيئة من لحم الدجاج العادي، واستشهدت الشركة بدراسة أجرتها مجلة العلوم والتقنية البيئية الأمريكية والتي أشارت إلى فوائد زراعة اللحوم من الخلايا، ومن ذلك: تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتخفيض استهلاك الطاقة مقارنةً بأساليب الزراعة التقليدية.

وقال (يوسف خسواني) – أحد مؤسسي شركة 3D Bioprinting Solutions – في بيان الإعلان عن الشراكة مع KFC: “تكتسب تقنيات الطباعة الحيوية الثلاثية الأبعاد، المعترف بها على نطاق واسع في الطب، في الوقت الحاضر شعبية في إنتاج الأطعمة مثل اللحوم”. وأضاف: “في المستقبل، سيسمح لنا التطور السريع لهذه التقنيات بجعل منتجات اللحوم المطبوعة بالطباعة الثلاثية الأبعاد أكثر سهولة ونأمل أن تساعد التقنية التي أُنشئت نتيجة لتعاوننا مع KFC على تسريع إطلاق منتجات اللحوم القائمة على الخلايا في السوق”.

وتقول KFC: إن قطع الدجاج المطبوعة حيويًا ستكون متاحة للاختبار النهائي في موسكو خلال خريف 2020. ولم يفصح بيانها عن الاختلاف في العملية التي تختبرها في روسيا عن جهود الطباعة الحيوية الثلاثية الأبعاد الأخرى، لكنه ذكر أنه “لا توجد طرق أخرى متاحة في السوق يمكن أن تسمح بإنشاء مثل هذه المنتجات المعقدة من الخلايا الحيوانية”.