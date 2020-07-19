5 خطوات لإنشاء Facebook Shop

يتيح Facebook Shop للبائعين إدراج المنتجات على فيسبوك تحت فئة المتجر، حيث تقدم فيسبوك إضافة إلى سلة التسوق للمستخدمين، وبمجرد أن ينقر المستخدم على الزر، تتم إعادة توجيهه إلى موقع الويب المخصص للنشاط التجاري وإتمام عملية البيع مباشرة من هناك.

على الرغم من إجراءات إعدادات البيع سهلة لا يعرف العديد من البائعين كيفية إنشاء Facebook Shop.

خطوات إنشاء Facebook Shop.

إنشاء صفحة الأعمال على فيسبوك:

تبدأ رحلة Facebook Shop الناجحة من إنشاء صفحة أعمال، لذلك قم بزيارة Facebook.com وانقر على خيار إنشاء صفحة، بعد النقر ستفتح مجموعة من الأيقونات بأنواع الأعمال، وسيتعين عليك الاختيار من بينها.

بعد اختيار نوع العمل، سيظهر مربع يحتوي على بعض المعلومات المتعلقة باسم وعنوان عملك.

بعد ذلك قم بإضافة الصور ثم إضافة وصف قصير ثم إنشاء اسم مستخدم ثم قم بإكمال القسم ثم قم بإنشاء مشاركة ثم اضغط على بدء المشاركة.

إنشاء علامة تبويب للتسوق في صفحة الأعمال:

بعد أن إطلاق صفحة عملك، قم بإنشاء خيار تسوق وذلك بالانتقال إلى خيار تحرير صفحتك، ثم قم بإضافة علامة تبويب مقابل خيار التسوق، ويمكنك فعل ذلك من خلال اختيار تحرير الصفحة ثم إضافة علامة تبويب ثم متجر، بعد ذلك اتبع الإجراءات التالية:

وافق على الشروط والسياسات ثم حدد طريقة الدفع ثم اختر العملة، بعد إتمام ذلك سيتم إنشاء Facebook Shop، وبعد إنشاء Facebook Shop على صفحة عملك، املأ التفاصيل الضرورية مثل الوصف والفئات والسلع والخدمات.

إضافة المنتجات إلى Facebook Shop:

بعد إنشاء تفاصيل المتجر الضرورية، إبدأ في إضافة المنتجات بالنقر فوق إضافة خيار المنتج، ومن الممكن تنهي إضافة العناصر إلى منتجاتك بطريقتين:

رسالة للشراء:

إذا اخترت الرسالة فيمكنك إضافة المنتجات إتمام التفاصيل، مثل:

صورة.

السمات.

وصف المنتج.

سعر المنتج.

بمجرد الانتهاء من ذلك وحفظه مع جميع التفاصيل الضرورية، سيظهر تلقائيًا خيار الرسائل للشراء.

إتمام الشراء على موقع الويب:

يتم اتباع الإجراء ذاته عند تحديد رسالة الشراء ولكن الاختلاف الوحيد هو أنه يمكنك لصق عنوان (URL) لموقع الويب الخاص بك.

الأتمتة:

هذه خطوة حاسمة للغاية للعديد من البائعين، لأن تحميل المنتجات بكميات كبيرة هو مهمة صعبة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً،لكن يسمح لك البرنامج الآلي أيضًا بمزامنة السعر والطلبات والمخزون من متجرك الإلكتروني إلى Facebook Shop.

تسويق المنتجات:

بمجرد الانتهاء من تحميل منتجاتك في Facebook Shop يجب عليك البدء بالتسويق، لذلك قم بترويج صفحة المنتج الخاصة بك بين دائرة أصدقائك أو مجموعتك واطلب منهم الإعجاب ومشاركة صفحتك، وكن نشيطًا وسريعًا في التفاعل مع الأشخاص، حيث يبني هذا الإجراء صورة علامتك التجارية على أفضل نحو.

كما يمكن أن يكون هناك أسباب عديدة لزيارة الأشخاص لصفحتك، منها حث المستخدمين على اتخاذ إجراء، وتثبيت المشاركات في أعلى الصفحة والإعلانات.