كيف يمكنك منع التطبيقات من تتبعك في iOS 14؟

يأتي إصدار نظام التشغيل (آي أوس 14) iOS 14 من آبل مزودًا بعدد من ميزات الأمان والخصوصية الجديدة، وإحدى تلك الميزات هي إجبار التطبيقات على طلب الإذن قبل أن تتمكن من تتبعك عبر الويب، بالإضافة إلى إمكانية حظرها تمامًا من تتبعك ومعرفة البيانات التي تجمعها.

كيف يمكنك منع التطبيقات من تتبعك في آيفون؟

أظهر تقرير لصحيفة واشنطن بوست العام الماضي أن العديد من تطبيقات آيفون الشائعة تجمع البيانات الشخصية للمستخدمين دون موافقتهم أو معرفتهم، مُستخدمة في ذلك أدوات تتبع مخفية.



حيث وجد برنامج المراقبة الذي تستخدمه الصحيفة على جهاز آيفون عادي أن ما لا يقل عن 5400 متتبع من متتبعي التطبيقات يرسلون البيانات من الهاتف إلى أطراف ثالثة، وكان نطاق البيانات المُجمعة واسعًا جدًا، حيث كانت ترسل بيانات حساسة – مثل: رقم الهاتف، العنوان، والموقع الجغرافي، والأسماء، ورسائل البريد الإلكتروني، وعناوين بروتوكول الإنترنت IP، واسم الجهاز، ومعرف الإعلان، وغير ذلك الكثير – إلى شركات الأبحاث والتسويق التابعة لجهات خارجية.

ولكن الآن مع إصدار (iOS 14) ستفرض شركة آبل على التطبيقات الحصول على إذنًا صريحًا منك في هاتف آيفون قبل تتبعك، حيث يجب على المستخدم الموافقة على طلبات إذن الوصول للكاميرا والميكروفون، كما تمنح آبل مستخدمي آيفون تحكمًا كاملاً لاستخدام أحدث ميزات حظر طلبات التتبع في (iOS 14) لمنع تتبع التطبيقات.

حيث سيتمكن المستخدم من معرفة كيف يقوم كل تطبيق في هاتفه بتتبعه، وكمية البيانات التي يجمعها، وسيعرف أيضًا عندما تحاول تتبعه عبر الخدمات المختلفة التي يستخدمها؛ لأنه سيتلقى إشعارًا مباشر في شاشة هاتفه تقول إن: “هناك تطبيقًا ما يرغب في الحصول على إذن لتتبعك عبر التطبيقات ومواقع الويب المملوكة لشركات أخرى، وسيتم استخدام بياناتك لتقديم إعلانات مخصصة لك”.

كيفية منع التطبيقات من تتبعك في آيفون:

لن تعمل بعض التطبيقات بشكل صحيح بدون القدرة على استخدام ميزة التتبع، ومع ذلك يمكنك السماح للتطبيقات بتتبعك أو حظرها من خلال الخطوات التالية: