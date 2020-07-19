صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادة سكرم ماستر مع خصم 96%

الحزمة الشاملة للتأهل لاجتياز اختبار شهادة سكرم ماستر The Ultimate Scrum Foundation Certification Prep Bundle

عدد الدورات: 5.

عدد الدروس: 184.

المدة: 7 ساعات.

(سكرم) Scrum هي طريقة رائدة لإدارة مشاريع تطوير البرمجيات بنجاح، وتنفيذ أكثر المشاريع تعقيدًا في الوقت المحدد ضمن حدود الميزانية.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف إدارة مشاريع البرمجيات التي تطبق منهجية (أجايل) Agile، وتعلم ما هي طريقة سكرم، واحتراف التقنيات التي تساعدك على تسليم أي مشروع في الوقت المحدد.

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة حول احتراف طريقة (Agile Scrum) عن طريق استخدم دراسات حالة حقيقية لتعلم كيفية تحسين ممارسات (Agile Scrum) الخاصة بك لتنفيذ المشاريع المعقدة في الوقت المحدد، ودون تخطي الميزانية المحددة.

كما ستتعلم كيفية تطوير مهارات التواصل مع فريق العمل وإدارة الأفراد باحترافية، وفهم آلية الاجتماعات وكيفية إدارتها، وكيفية معالجة الأخطاء وتفادي المشكلات لتحقيق الفائدة والفعالية القصوى من عمل الفريق لضمان إنهاء مشاريع البرمجيات وتسليمها بشكل احترافي.

وهناك دورة كاملة حول كيفية استخدام طريقة (Kanban) لتنفيذ المهام بكفاءة أعلى مما يساعد على زيادة الإنتاجية، وتسليم المشاريع قبل الموعد، وستتعلم من خبرة المدرب العملية والأبحاث الحقيقية كيفية استخدام طريقة (Kanban) في مكان العمل باحترافية لتحقيق نتائج سريعة.

الأهم من كل ذلك تضم هذه الحزمة دورة كاملة حول كيفية التأهل لاجتياز الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة سكرم ماستر (Professional Scrum Master) المعتمدة.

وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 995 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: