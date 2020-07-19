تويتر تعطل تغريدة جديدة نشرها الرئيس ترامب

عطلت منصة تويتر مقطع فيديو أعاد الرئيس دونالد ترامب تغريدة يوم السبت، مستشهدة بشكوى تتعلق بحقوق النشر، وذلك بحسب قاعدة بيانات (Lumen)، التي تجمع طلبات إزالة المواد عبر الإنترنت.

واختفى الفيديو، الذي تضمن موسيقى من مجموعة (Linkin Park)، من خلاصة الرئيس على تويتر في وقت متأخر من يوم السبت مع تنبيه يقول: “تم تعطيل هذه الوسائط استجابةً لتقرير مالك حقوق النشر”.

ويدور مقطع الفيديو البالغة مدته دقيقتان حول اقتباسات من خطاب تنصيب دونالد ترامب عام 2017، من ضمنها تعهده ببدء نقل السلطة من واشنطن العاصمة وإعادتها إلى الناس.

وأزالت تويتر مقطع الفيديو، الذي أعاد ترامب تغريده بعد أن نشره مدير وسائل الإعلام الاجتماعية بالبيت الأبيض (دان سكافينو) Dan Scavino، بعد أن تلقت إشعار إزالة من (Machine Shop Entertainment) وفقًا لقانون حقوق النشر الرقمية.

وتُعد (Machine Shop Entertainment) عبارة عن شركة إدارة مملوكة لفرقة الروك (Linkin Park)، وذلك وفقًا لصفحتها على منصة (لينكدإن) LinkedIn.

وقال أحد ممثلي تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نرد على شكاوى حقوق النشر الصالحة التي أرسلها إلينا مالك حقوق النشر أو ممثلوه المعتمدون”.

وبدأت منصة التواصل الاجتماعي في تحدي تغريدات الرئيس ترامب في شهر مايو، واختلفت معه مرارًا وتكرارًا منذ ذلك الحين.

وعطلت تويتر تغريدات للرئيس أو منعت التعليق عليها عدة مرات بسبب شكاوى تتعلق بحقوق النشر أو انتهاكات لسياسة المنصة المتعلقة بالتهديد بالعنف.

وأزالت تويتر صورة غردها الرئيس ترامب في 30 يونيو، التي تضمنت صورة لترامب، بسبب شكوى من صحيفة نيويورك تايمز، التي صور مصورها الصورة.

كما وضعت الشركة تغريدة من الرئيس خلف علامة تحذيرية في أواخر شهر مايو، قائلة: إنه انتهك قواعدها التي تمنع تمجيد العنف عندما دعا إلى أن تكون سلطات مينيابوليس صارمة في الاستجابة للاحتجاجات على وفاة جورج فلويد.

يذكر أن تويتر تعرضت لاختراق كبير قبل عدة أيام، حيث دخل المتسللون إلى أنظمة الشركة الداخلية لاختطاف حسابات بعض الشخصيات الهامة في المنصة، مثل: المرشح الرئاسي الأمريكي (جو بايدن)، والرئيس الأمريكي السابق (باراك أوباما)، والملياردير (إيلون ماسك)، ثم استخدموا الحسابات لطلب العملة الرقمية.