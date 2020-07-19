بريطانيا تطلب من اليابان بدائل لهواوي في شبكات 5G

أفادت صحيفة نيكي آسيان ريفيو بأن الحكومة البريطانية طلبت من اليابان توفير بدائل لهواوي للمساعدة في بناء شبكاتها اللاسلكية من الجيل الخامس (5G)، وهي خطوة أخرى في الحرب العالمية على التكنولوجيا والأمن بين الولايات المتحدة والصين.

وجاء الطلب بعد أن قررت المملكة المتحدة يوم الثلاثاء حظر عملاقة التكنولوجيا الصينية من توريد معدات الشبكات بدءًا من نهاية هذا العام وكذلك إزالة جميع معدات الشركة بحلول نهاية عام 2027.

وأخبر مسؤولون بريطانيون نظرائهم في طوكيو أن شركات التكنولوجيا اليابانية (NEC) وفوجيتسو (Fujitsu) قد تكون بدائل لهواوي، وطلبوا دعم الجانب الياباني لتعزيز تقنية الشبكة وفعالية التكلفة.

وتهدف المملكة المتحدة إلى تنافس الشركات اليابانية مع شركات الاتصالات الأخرى، مثل شركة إريكسون (Ericsson) السويدية وشركة نوكيا (Nokia) الفنلندية، من أجل تطوير منتجات منخفضة التكلفة مناسبة لشركات الاتصالات البريطانية.

وبعد وقت قصير من إعلان الحظر، التقى مسؤولون حكوميون بريطانيون بممثلين عن هيئات حكومية يابانية، من ضمنهم أمانة الأمن القومي بالإضافة إلى المركز الوطني للاستعداد للحوادث وإستراتيجية الأمن السيبراني، سعيًا للتعاون.

ويعترف الجانب الياباني أيضًا بالحاجة إلى التعاون مع الشركات البريطانية في تطوير تقنية الجيل الخامس (5G).

وفي الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، أجبرت المخاوف بشأن الأمان رئيس الوزراء جونسون على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.

وتعكس الخطوة الأخيرة جهود بريطانيا في جلب موردي معدات جدد بصفة بدائل لهواوي من أجل تعزيز المنافسة والمساعدة في تقليل تكاليف شركات الاتصالات في البلاد.

وقال وزير الدولة للثقافة والإعلام والرياضة (أوليفر دودن) Oliver Dowden الأسبوع الماضي: إن بريطانيا تعمل مع حلفائها لتعزيز منافسين أقوى لشركة هواوي، وتسمية شركات من فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان.

وتسيطر ثلاث شركات – هواوي وإريكسون ونوكيا – على ما يقرب من 80 في المئة من السوق العالمية لمحطات الجيل الخامس الأساسية، فيما تسيطر (NEC) و (Fujitsu) على أقل من 1 في المئة.

وبالرغم من أن إريكسون ونوكيا مهيمنتان في بريطانيا في الوقت الحاضر، فقد تتمكن الشركات اليابانية من توسيع حصتها السوقية في البلاد إذا تمكنت من تلبية متطلبات الجودة وتقديم منتجات منخفضة التكلفة.

وتجري شركة (NEC) مناقشات مع الجانب البريطاني، بينما قالت شركة فوجيتسو: إنها تبحث عن فرص لبيع منتجاتها في أوروبا.

وقررت الحكومة اليابانية استثمار 654 مليون دولار لدعم شركات، مثل (NEC)، لتطوير معدات محطات الجيل الخامس الأساسية، وتأتي الأموال من منظمة تنمية الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية، وهي وكالة إدارية مستقلة.