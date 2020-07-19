الصين تقمع التطبيقات لجمعها البيانات بشكل مفرط

أطلقت الصين حملة قمع جديدة ضد تطبيقات الهواتف الذكية التي تجمع بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني، وأمرت عددًا من شركات التكنولوجيا، مثل علي بابا وتينسنت، بإزالة التطبيقات غير المتوافقة في أقرب وقت ممكن.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) في بيان: إن السلطات ستختبر أيضًا أكثر من 50 تطبيقًا عبر مؤسسات تابعة لجهات خارجية وستزيلها من متاجر التطبيقات إذا تبين أنها تنتهك قواعد خصوصية البيانات.

وسيتم على وجه التحديد اختبار التطبيقات لمعرفة كون مجموعة تطوير البرامج (SDK) – من مطوري التطبيقات (Zhaocai Wangwang) و (CraiditX) – المستخدمة عرضة للإساءة.

وتشمل التطبيقات التي يتم اختبارها منتج التكنولوجيا المالية (Gome Easecard) وتطبيق المنزل الذكي (Midea Aircon Controller)، اللذان اتهمتهما منظمة حقوق المستهلك الصيني (Gala 315) بجمع معلومات المستخدم، مثل قوائم الاتصال الشخصية والرسائل النصية، من خلال مجموعة تطوير البرامج (SDK)، دون موافقة صريحة من المستخدمين.

وردًا على المزاعم التي صدرت من منظمة حقوق المستهلك الصيني (Gala 315)، فقد قالت شركة (CraiditX) في بيان: إنها بدأت تحقيقًا داخليًا وأوقفت استخدام مجموعة تطوير البرامج (SDK) بحلول نهاية عام 2019 بسبب احتمال إساءة استخدامها.

وطلبت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) من شركات التكنولوجيا الكبرى التحقق من كون التطبيقات المقدمة في متاجر التطبيقات تستخدم تقنية مماثلة، كما تعهدت الوزارة بتشديد العقوبة وكشف التطبيقات التي تصل بشكل غير قانوني إلى بيانات العملاء.

وتمثل التحركات الجديدة خطوة إضافية في سعي الصين المتواصل لمنع الانتهاكات التجارية للخصوصية الشخصية في سوق يوجد بها أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم.

ونشرت الصين في شهر ديسمبر الماضي قوانين جديدة مصممة لمنع جمع البيانات الشخصية للمستخدم بشكل غير قانوني من خلال التطبيقات.

وحظرت هذه القوانين عددًا من الممارسات، مثل عدم نشر قوانين الخدمة، وعدم توضيح أغراض جمع البيانات وطرقها، وجمع المعلومات الشخصية ومشاركتها دون موافقة المستخدم، وجمع معلومات المستخدم غير المتعلقة بالخدمة المقدمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أكبر هيئة تشريعية في الصين، مراجعة مسودة تشريع أمن البيانات، الذي يهدف إلى حماية الحقوق المشروعة للأفراد والمنظمات وتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT): إنها اختبرت أكثر من 80 ألف تطبيق منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، وأمرت بإجراءات تصحيح لما يصل إلى 8 آلاف تطبيق.