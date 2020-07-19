أمازون السعودية.. أفضل 5 عروض يمكنك الحصول عليها الآن

يقدم موقع أمازون السعودية الكثير من العروض والتخفيضات يوميًا تحت اسم (صفقات اليوم) Today’s Deals، حيث يمكنك العثور على بعض الخصومات الجيدة بشكل لا يصدق.

سنستعرض اليوم أفضل العروض المتاحة على الأجهزة الإلكترونية في موقع أمازون السعودية:

1- هاتف سامسونج (جالاكسي إس 10 بلس) Galaxy S10 Plus:

يعتبر هاتف (جالاكسي إس 10 بلس) Galaxy S10 Plus من أفضل هواتف سامسونج المتاحة في السوق حاليًا، نظرًا لسعره المناسب، ومواصفاته القوية، التي تشمل:

شاشة من نوع AMOLED قياسها 6.4 بوصات، بدقة 3040 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 526 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تدعم الشاشة طبقة من زجاج جوريلا جلاس 6، وتقنية +HDR10، ومدمج بها مستشعر لبصمات الأصابع.

يدعم الهاتف ميزة مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68.

يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 16 و 12 و 12 ميجابكسل على التوالي، وكاميرا أمامية ثنائية العدسات بدقة 12 و 8 ميجابكسل وتأتي مدمجة في الشاشة نفسها.



يعمل الهاتف بمعالج (Exynos 9820) ثماني النوى بتردد 2.7 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128، ويمكن زيادتها عبر بطاقات microSD حتى 512 جيجابايت.

يعمل ببطارية كبيرة سعتها 4100 ميلّي أمبير/الساعة تستمر في العمل حتى 21 ساعة بشحنة واحدة، وتدعم الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا بقدرة 15 واطًا، وميزة الشحن اللاسلكي العكسي.

اللون: أسود.

تبلغ تكلفة هذا الهاتف 3949 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 39% أي بسعر 2399 ريالًا سعوديًا فقط.

2- سماعة Sony WI-XB400 Wireless:

تتميز سماعة ( Sony WI-XB400 ) اللاسلكية بأنها خفيفة الوزن، وتأتي بتصميم مميز كطوق رقبة مريح مع وسادات مغناطيسية لسهولة الحمل.

تدعم تقنية (EXTRA BASS‎) لتوفير صوت عميق وقوي.

يمكنك إقرانها بسهولة مع أي جهاز يدعم اتصال البلوتوث.

تتميز بعمر البطارية الطويل حتى تستمر في العمل ما يصل إلى 15 ساعة بشحنة واحدة، كما تدعم الشحن السريع.

تتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية، وأزرارًا للتحكم في مستوى الصوت، وتغيير المسارات.

تتوافق مع المساعد الصوتي في هاتفك الذكي للحصول على الاتجاهات وتشغيل الموسيقى والتواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك بسهولة.

الألوان المتاحة: الأسود والأزرق.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 254 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 34% أي بسعر 176.40 ريالًا سعوديًا فقط.

3- شاشة Sharp 32 Inch Lc32Le185M:

تأتي شاشة شارب ( Sharp 32 Inch Lc32Le185M ) بتصميم نحيف وأنيق مع قاعدة سطح طاولة تُسهل عليك وضعها في أي مكان.

مقاس الشاشة: 32 بوصة.

الدقة: 1366 × 768 بكسلًا (HD TV).

تدعم وضع (Super Eco) لتوفير الطاقة.

تدعم نظام صوت ديناميكي.

تبلغ تكلفة هذه الشاشة 729 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 10% أي بسعر 659 ريالًا سعوديًا فقط.

4- محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة SANDISK ULTRA 3D:

يأتي محرك الأقراص ( SANDISK ULTRA 3D SSD ) بتصميم مقاوم للصدمات والاهتزازات، فهو من نوع SSD أي لا يتضمن أجزاء متحركة، مما يساعد في الحفاظ على سلامة البيانات.

السعة: 1 تيرابايت.

يدعم تقنية (3D NAND) المتقدمة لاستخدام طاقة أقل. وتقنية (nCache 2.0) لتوفير سرعات فائقة.

يتوفر محرك الأقراص (SanDisk Ultra 3D) بسعر 576 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 3% أي بسعر 521 ريالًا سعوديًا فقط.

5- سماعة Sony MDRZX110NC:

تتميز سماعة سوني ( Sony MDRZX110NC ) السلكية بتصميم أنيق قابل للطي، وطوق رأس قابل للتعديل، وكابل متين بطول 120 سم، مشدود بدقة مما يقلل التشابك.

تتضمن سماعات الرأس أغطية أذن مبطنة ناعمة تغطي الأذن بالكامل مما يجعلها مريحة للارتداء طوال اليوم دون أي مشاكل.

تدعم نطاق التردد العريض – الذي يغطي من 12 هرتز إلى 22 كيلو هرتز – لتوفير ترددات عالية ومنخفضة واضحة.

تتضمن هذه السماعة ميكروفونًا مدمجًا في السلك، حيث يمكنك تلقي المكالمات الصوتية بسهولة، ووأزرارًا للتحكم في مستوى الصوت، وتأتي مع تطبيق Smart Key الذي يوفر لك راحة إضافية لضبط المسارات والتحكم في الصوت من هاتفك الذكي.

اللون: الأسود.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 212 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 20% أي بسعر 169 ريالًا سعوديًا فقط.