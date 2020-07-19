أفضل بطاقات microSD لهاتف Galaxy S8 في السعودية

يوفر هاتف Galaxy S8 مساحة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت، التي قد تكون أكثر من كافية للبعض، لكن إذا كان هاتفك قريبًا من إغلاق سعته مع كل الموسيقى والفيديو والصور، فيجب أن تستفيد من حلول التخزين القابلة للتوسيع في Galaxy S8 والحصول على بطاقة microSD عالية الجودة.

لا تسمح لك سامسونج باستخدام بطاقات mciroSD للتخزين القابل للتطبيق، مما يعني أنك لن تتمكن من استخدامها أثناء قيامك بالتخزين الداخلي في الهاتف، ولكنه مكان رائع لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والألعاب.

أفضل بطاقات microSD لهاتف Galaxy S8 في 2020.

Samsung EVO Select 128GB:

مع سرعات قراءة تصل إلى 100 ميجابايت في الثانية وسرعات كتابة تصل إلى 90 ميجابايت في الثانية، تعد هذه أسرع بطاقة من سامسونج، كما أنها مصنفة أيضًا من فئة (U3) مما يجعلها مثالية للفيديو 4K. كما ستضاعف مساحة التخزين لديك ثلاث مرات، والتي يمكنها استيعاب عشرات الأفلام أو آلاف الأغاني، وهي من بطاقات mciroSD المتوافقة بشكل كبيرة مع هاتف Galaxy S8 من سامسونج.

يمكن للمستخدمين في المملكة العربية السعودية الحصول على (Samsung EVO Select 128GB) بسعر 149 ريال سعودي.

SanDisk Extreme 64GB:

توفر بطاقة (microSDHC UHS-I) العالية الأداء من (SanDisk) سرعات نقل تصل إلى 80 ميجابايت في الثانية، كما أنها مصنفة أيضًا من فئة (U3)، وتتيح للمستخدمين مضاعفة سعة التخزين إلى 64 جيجابايت، وهي من بطاقات mciroSD المتوافقة بشكل كبيرة مع هاتف Galaxy S8 من سامسونج.

يمكن للمستخدمين في المملكة العربية السعودية الحصول على (SanDisk Extreme 64GB) بسعر 97 ريال سعودي.

PNY U3 Pro Elite 512GB:

توفر بطاقة (U3 Pro Elite 512) من (PNY) الكثير من التخزين والسرعات التي تحتاجها، كما تم تصنيفها في (U3)، وهي رائعة للفيديو وقادرة على قراءة ما يصل إلى 95 ميجابايت في الثانية وكتابة 90 ميجابايت في الثانية، وهي من بطاقات mciroSD المتوافقة بشكل كبيرة مع هاتف Galaxy S8 من سامسونج.

يمكن للمستخدمين في المملكة العربية السعودية الحصول على (PNY U3 Pro Elite 512GB) بسعر 369 ريال سعودي.

SanDisk Ultra 200GB microSD:

(SanDisk) هي علامة تجارية محترمة عندما يتعلق الأمر ببطاقات الذاكرة ومنتجات التخزين، وتوضح لك مثل هذه البطاقات السبب. إن (SanDisk Ultra 200GB) هي بطاقة من الفئة ،10 تأتي مع ضمان لمدة 10 سنوات وبسرعة نقل تصل إلى 100 ميجابايت في الثانية، وهي من بطاقات mciroSD المتوافقة بشكل كبيرة مع هاتف Galaxy S8 من سامسونج.

يمكن للمستخدمين في المملكة العربية السعودية الحصول على (SanDisk Ultra 200GB microSD) بسعر 120 ريال سعودي.