iQOO تعلن رسميًا عن iQOO U1 بسعر منافس

أعلنت iQOO – العلامة التجارية التابعة لشركة (فيفو) Vivo الصينية – عن هاتفها الذكي الجديد iQOO U1 الذي يأتي بعد أسبوع واحد فقط من الإعلان عن هاتف iQOO Z1x.

ويقدم الهاتف الجديد شاشة من نوع LCD بقياس 6.53 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل، وهي تمتاز بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز. وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات موضوعة بشكل رأسي في الزاوية العليا اليسرى، وهي تأتي بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للثانية المخصصة لتصوير الأجسام القريبة، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير العمق.

ويحتوي iQOO U1 معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 720جي)، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، وهي تدعم التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وبرمجيًا يعمل الهاتف بواجهة المستخدم iQOO UI المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10. ويحتوي بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ (مايكرو يو إس بي) mircoUSB. ويأتي الهاتف أيضًا مع حساس بصمة على جانبه.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والأبيض، وهو يأتي بسعر يعادل 170 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 200 دولار لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 230 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت.

يُشار إلى أن الهاتف متاح الآن للطلب الأولي في الصين من خلال موقع الشركة الرسمي، على أن يبدأ شحن الهاتف اعتبارًا من 23 تموز/ يوليو الجاري.