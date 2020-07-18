Galaxy Buds Live قد تتضمن ميزة إلغاء الضوضاء

تشير جميع المؤشرات إلى نية شركة سامسونج تقديم مجموعتها التالية من سماعات الأذن اللاسلكية التي تتميز بميزة إلغاء الضوضاء في حدث (Unpacked) المزمع عقده في الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن تعلن سامسونج خلال حدث (Unpacked) أيضًا عن (Galaxy Note 20) و (Galaxy Z Flip) الداعم لشبكات الجيل الخامس (5G).

ويقال: إن السماعات الجديدة تحمل تصميمًا غريبًا يشبه حبة الفاصوليا، ويطلق عليهم اسم (Galaxy Buds Live).

وشارك المسرب (WalkingCat) – المشهور بتسريباته المتكررة حول نظام التشغيل ويندوز – عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر مقطع فيديو يبدو كإعلان رسمي لسماعات الأذن اللاسلكية القادمة من سامسونج.

وينتهي المقطع بنص يقول: “ابعد الضوضاء ودع الصوت يدخل”، مما يشير إلى أن (Galaxy Buds Live) ستتضمن ميزة الصوت المحيطي، التي تسمح لمرتديها عند تنشيطها سماع ما يحدث حوله.

وبالنظر إلى أن كل من (Galaxy Buds) و (Galaxy Buds Plus) تشتملان على هذه الميزة، فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن سماعات الرأس الجديدة لن تفعل ذلك.

وقد يشير النص أيضًا إلى إمكانية أن تدعم السماعات ميزة إلغاء الضوضاء (ANC)، مما يجعلها الأولى في تشكيلة سماعات سامسونج اللاسلكية (Samsung Buds) التي تدعم مثل هذه الميزة.

وفي حال كانت التوقعات صحيحة، وكانت السماعات تدعم ميزة (ANC)، فسيكون من المثير للاهتمام رؤية كيفية تعامل (Galaxy Buds Live) مع ميزة الصوت المحيطي بدون أطراف الأذن المصنوعة من السيليكون.

ولا تشير أي من صور (Galaxy Buds Live) المسربة إلى أنها تأتي بأي نوع من أطراف الأذن المصنوعة من السيليكون.

وتُعد هذه تفاصيل مهمة لأن سماعات الأذن الداعمة لميزة إلغاء الضوضاء (ANC) تأتي بأطراف من السيليكون.

وتساعد أطراف الأذن المصنوعة من السيليكون في صنع سد مادي بين الأذن والعالم الخارجي، وعندما يكون هذا السد موجودًا فإن التكنولوجيا تعمل بشكل أفضل.

وتوضح الصورة المنشورة للسماعات وجود عدد من الميكروفونات حول كل سماعة أذن، ومن المتوقع أن تأتي (Galaxy Buds Live) باللون الأسود والنحاسي والأبيض.

وليس هناك إشاعات قوية بعد حول سعر هذه السماعات، لكن أحدث سماعات أذن من الشركة الكورية الجنوبية، (Galaxy Buds Plus)، تباع حاليًا بسعر 150 دولارًا.