Blackmagic تعلن عن كاميرا فيديو بدقة 12K

أعلنت شركة (Blackmagic) عن أول كاميرا فيديو لها بدقة 12K تسمى (Ursa Mini Pro 12K)، بحيث تمثل الكاميرا الجديدة نسخة عالية الدقة من كاميرا (Ursa Mini Pro) الحالية، التي تصور بدقة 4.6K.

ويحتوي النموذج الجديد على مستشعر (Super 35) بدقة 12,288×6,480 بكسل ونسبة (DCI 17:9).

ويستطيع المستشعر التقاط لقطات بصيغة (BRAW) بدقة 12K بسرعة 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 8K بسرعة 110 إطارًا في الثانية، وبدقة 6K بسرعة 110 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بسرعة 220 إطارًا في الثانية بدون اقتصاص وبدون تجميع أيضًا.

وبصرف النظر عن فتحات بطاقة (CFast) المزدوجة الداخلية و (SD UHS-II)، يوجد موصل (USB-C) للتسجيل على الأقراص الخارجية.

وتأتي الكاميرا مع حامل عدسة PL المتوافق مع مجموعة واسعة من عدسات السينما الراقية، لكن يمكن استبداله بحوامل (Canon EF) و (Nikon F).

وتتضمن الميزات الأخرى فلاتر (ND) مضمنة ومنفذ التوسيع (USB-C 3.1) من الجيل الثاني لنقل البيانات بشكل أسرع إلى أقراص (SSD) الخارجية.

وهناك ميزة مثيرة للاهتمام تسمى (Record RAW on 2 Cards)، وتسمح هذه الميزة للكاميرا بالتسجيل على بطاقتين (CFast) أو (SD) في الوقت نفسه بسرعة تسجيل تصل إلى 900 ميجابايت في الثانية لبطاقة (CFast) و 500 ميجابايت في الثانية لبطاقة (SD).

ومن الواضح أن لا أحد لديه تلفزيون بدقة 12K، لذلك لم يتم تصميم هذه الكاميرا بالضرورة للمشاريع التي سيتم عرضها فعليًا بدقة 12K.

وبدلاً من ذلك، تقول (Blackmagic): إن وحدات البكسل الإضافية يمكن أن تساعد في إنتاج صورة أفضل بدقة 8K أو 4K من خلال الاختزال، بالإضافة إلى السماح لك بالقص في مرحلة ما بعد الإنتاج دون فقدان الدقة.

ويساعد برنامج (DaVinci Resolve) الخاص بشركة (Blackmagic) على تحرير لقطات بدقة 12K، بينما يمكن لميزة الضغط المدمجة في الكاميرا تخزين لقطات بدقة 4K و 6K و 8K في وقت واحد للتصدير الفوري.

ومن المفترض أن تتوفر كاميرا (URSA Mini Pro 12K) في شهر يوليو 2020، وذلك بسعر 9،995 دولار.