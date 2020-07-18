4 ميزات جديدة في تحديث نظام iOS 13.6 يجب عليك معرفتها

أطلقت آبل رسميًا، التحديث الجديد من نظام تشغيل هواتف آيفون الذي يحمل اسم (iOS 13.6)، مع عدد كبير من الميزات الجديدة، مثل: برامج بودكاست يومية، وميزة لتتبع الأعراض المرضية في تطبيق Health، ودعم ميزة (مفتاح السيارة) Car Key التي أعلنت عنها في مؤتمر المطورين الشهر الماضي.





إليك 4 ميزات يجب عليك معرفتها في تحديث نظام التشغيل iOS 13.6 من آبل:

1- تتبع الأعراض المرضية:

من الإضافات الرئيسية في نظام التشغيل (iOS 13.6) التحديث الجديد لتطبيق (الصحة) Health الذي أصبح يتضمن فئة تُسمى (الأعراض) symptoms تتيح لك تسجيل الأعراض المرضية التي تشعر بها، مثل: الحمى والتهاب الحلق أو السعال، حيث يمكنك عرضها في شكل رسم بياني لتتبعها بمرور الوقت، كما يمكنك مشاركة هذه البيانات مع تطبيقات الجهات الخارجية.



2- دعم ميزة مفتاح السيارة:

تهدف ميزة (مفتاح السيارة) Car Key التي أعلنت عنها الشركة في مؤتمر المطورين الشهر الماضي، إلى استبدال مفاتيح السيارة الفعلية بهاتف آيفون، حيث تسمح لك الميزة بقفل سيارتك وإلغاء قفلها وبدء تشغيلها باستخدام هاتف آيفون، كما يمكنك إنشاء ملفات تعريف خاصة لمنح أفراد العائلة إمكانية تشغيل السيارة أو إذن فقط لفتح الأبواب.

كما يمكنك أيضًا إضافة ميزة Car Key إلى ساعة آبل الذكية، مما يجعل استخدام هذه الميزة أسهل، وحتى إذا نفدت بطارية هاتفك، فسوف تعمل الميزة لمدة تصل إلى خمس ساعات إضافية من خلال وضع (Power Reserve)، ويتم تشغيل الميزة من خلال تطبيق (Wallet) في هواتف آيفون، ولكن يجب عليك أيضًا تثبيت تطبيق الشركة المصنِّعة للسيارة لكي يعمل كل شيء، كما أن هذه الميزة تعمل الآن مع سيارات 2021 BMW 5 Series فقط.



3- برامج بودكاست يومية:

أعلنت شركة آبل أيضًا عن تحديث جديد لتطبيق (Apple News) يتضمن إطلاق خدمة إخبارية صوتية يومية (Podacast) لاستهداف المستخدمين الذين يرغبون في الاستماع إلى الأخبار من أجهزتهم، وليس فقط قراءتها.

وستبدأ آبل بإنتاج موجزها الإخباري اليومي، من خلال برنامج صوتي يومي يُسمى (Apple News Today)، حيث تستغرق الحلقة الواحدة من سبع إلى ثماني دقائق، وسيكون متاحًا حصريًا من خلال (Apple News) و (Apple Podcasts)، بالإضافة إلى ذلك، ستصدر آبل 20 قصة صوتية أسبوعيًا من خلال (Apple News Plus) يرويها ممثلون محترفون.

ويمكن الوصول إلى قصص وأخبار (Apple Today) من خلال علامة تبويب (Audio) الموجودة في أسفل تطبيق الأخبار، ويدعم نظام (CarPlay) أيضًا هذه الميزات الصوتية، مما يعني أنه يمكن للأشخاص الاستماع إليها أثناء القيادة.

4- التحديث التلقائي لنظام التشغيل:

أتاحت آبل ميزة جديدة في تحديث (iOS 13.6) تتيح للمستخدمين اختيار تنزيل تحديثات نظام التشغيل وتثبيتها تلقائيًا، حيث تعمل الميزة الجديدة على أتمتة عملية تحديث النظام من خلال تنزيل الإصدارات الجديدة لنظام التشغيل وتثبيتها في الهاتف دون تدخل المستخدم، لتفعيل الميزة اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون، ثم اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث النظام) Software Update، ثم اختر (تخصيص التحديثات التلقائية) Customize Automatic Updates.

قم بتبديل الزر بجوار خيار (تنزيل تحديثات آي أوإس) Download iOS Updates إلى وضع التشغيل.

قم بتبديل الزر بجوار خيار (تثبيت تحديث آي أوإس) Install iOS update إلى وضع التشغيل.



بمجرد تشغيل الخيار، سيقوم الهاتف بتنزيل أي تحديث جديد لنظام التشغيل وتثبيته بدون تدخل منك، كما يمكنك إيقاف تشغيل الميزة إذا كنت تفضل تنزيل التحديثات وتثبيتها يدويًا في حالة عدم توفر اتصال واي فاي سريع، أو تريد إجراء عملية التنزيل عندما لا تستخدم الهاتف.

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