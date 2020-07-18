مسنجر تتيح مشاركة الشاشة على الأجهزة المحمولة

أضافت شركة فيسبوك ميزة مشاركة الشاشة لمنصة مسنجر على الأجهزة المحمولة، مما يسمح لك بمشاركة شاشة هاتفك أو جهازك اللوحي عبر مكالمات الفيديو الفردية، أو مكالمات الفيديو الجماعية، أو أثناء المشاركة في محادثات أكبر عبر غرف مسنجر (Messenger Rooms).

وشكلت مكالمات الفيديو ميزة مهمة أثناء انتشار الوباء، وسمحت للملايين بالتواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء.

وتُعد القدرة على مشاركة شاشتك ميزة أساسية في تطبيقات مؤتمرات الفيديو، ومع ذلك، لا نراها كثيرًا في تطبيقات مكالمات الفيديو الشخصية، لكن فيسبوك أضافت الميزة الآن بعد حصول منصة مسنجر على العديد من التحديثات في الأشهر الأخيرة.

ويمكنك في الوقت الحالي مشاركة الشاشة أو صور من ألبوم الكاميرا، أو خلاصة إنستاجرام، أو أي شيء تريده مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص في الدردشات الجماعية أو ما يصل إلى 16 شخصًا في غرف مسنجر.

ومع ذلك، تقول فيسبوك: إنها تعمل على توسيع الميزة لما يصل إلى 50 شخصًا في غرف مسنجر، وستضيف قريبًا القدرة على التحكم في من يمكنه مشاركة شاشته في غرف مسنجر، وأوضحت أن التحديث متاح على كل من أندرويد وآي أو إس.

ويمكن لصناع الغرف – باستخدام عناصر التحكم الجديدة هذه – تحديد كونهم يريدون تقييد القدرة على مشاركة الشاشة لأنفسهم فقط أم إتاحة الميزة لجميع المشاركين عند تأسيسي غرفة وأثناء المكالمة.

ولمشاركة شاشتك، يجب أولًا التأكد من تثبيت أحدث إصدار من مسنجر، ومن ثم السحب لأعلى من أسفل الشاشة أثناء المكالمة لكشف خيارات المكالمة، ومن ثم النقر على خيار مشاركة الشاشة وبدء المشاركة، ومن ثم بدء البث.

وسيكون هناك تأكيدان للتأكد من رغبتك في بدء مشاركة شاشتك، وعدم مشاركة أي شيء عن طريق الخطأ، ويمكنك – بعد إتمام الخطوات – التنقل كما تشاء عبر هاتفك، أو العودة إلى المكالمة لإيقاف البث.

وبالرغم من أن ميزة مشاركة الشاشة متاحة بالفعل عبر عدد من خدمات الدردشة المرئية، من ضمنها سكايب و (Zoom)، فإن منصة مسنجر مناسبة جدًا للأجهزة المحمولة، لذا، فإن الحصول على الخيار على أندرويد وآي أو إس يُعد تحسنًا كبيرًا.

يذكر أن منصة مسنجر لسطح المكتب تتمتع بالقدرة على مشاركة الشاشة منذ بعض الوقت، لكن الميزة وصلت الآن إلى تطبيق المنصة المحمول بالنسبة لجميع المستخدمين بعد خضوعها للاختبار التجريبي لبضعة أشهر.