مايكروسوفت تُنهي إنتاج منصتي Xbox One S Digital و Xbox One X

توقفت شركة مايكروسوفت رسميًا عن إنتاج الإصدار الرقمي All-Digital Edition من منصة الألعاب (إكس بوكس ون إس) Xbox One S، ومنصة (إكس بوكس ون إكس) Xbox One X.

وقال متحدث باسم عملاقة البرمجيات الأمريكية في بيان لموقع (ذا فيرج) The Verge: “في الوقت الذي نتقدم فيه نحو المستقبل مع (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، فإننا نتخذ الخطوة الطبيعية لإيقاف إنتاج الإصدار الرقمي من (إكس بوكس ون إس)، و(إكس بوكس ون إكس”. وأضاف: “سنستمر في تصنيع منصة (إكس بوكس ون إس) وبيعها عالميًا”.

ويأتي هذا الإعلان من مايكروسوفت بعد أن ظهرت تقارير عن نقص أجهزة (إكس بوكس ون إكس)، و(إكس بوكس ون إس) في الأسابيع الأخيرة، خاصةً بعد زيادة الطلب على منصات الألعاب من مايكروسوفت الأمريكية، وسوني اليابانية.

وفي حين تُنهي مايكروسوفت إنتاج الإصدار الرقمي من (إكس بوكس ون إس)، و(إكس بوكس ون إكس)، فمن المحتمل أن يظل المخزون لبعض تجار التجزئة متاحًا في الأشهر المقبلة. ويقول المتحدث باسم الشركة: “يمكن للاعبين التحقق من بائعي التجزئة المحليين لمزيد من التفاصيل عن توفر أجهزة (إكس بوكس ون)”.

يُشار إلى أن شركة مايكروسوفت كانت قد قدمت منصة (إكس بوكس ون إكس) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وقد صُممت بوصفها “أقوى منصة ألعاب في العالم” في ذلك الوقت. ثم أطلقت في شهر نيسان/ أبريل 2019 الإصدار الرقمي من (إكس بوكس ون إس)، بوصفه نسخة عديمة محرك الأقراص الليزرية من منصة (إكس بوكس ون إس)، وقد أطلقتها مايكروسوفت كجزء من الاشتراك الشهري البالغ 19.99 دولارًا أمريكيًا من خدمة Xbox All Access التي تتضمن أيضًا الوصول إلى خدمة Xbox Game Pass Ultimate.

وتخطط مايكروسوفت مواصلة إتاحة اشتراكات Xbox All Access مع إطلاق (إكس بوكس سيرس إكس) في وقت لاحق من العام الحالي، مما يتيح للمشتركين فرصة للترقية إلى وحدة التحكم الجديدة. ومن المتوقع أيضًا أن تطلق الشركة نسخة أرخص من منصة (إكس بوكس سيرس إكس).

ويُشاع أيضًا أن مايكروسوفت تستعد لإطلاق النسخة الأرخص من المنصة خلال الشهر المقبل، وذلك بعد أن أشارت التقارير إلى أن الشركة خططت في الأصل للكشف عنها في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وقد تُسمى المنصة (إكس بوكس سيرس إس)، ومن المتوقع أن تستهدف الألعاب بدقة 1080p / 1440p.