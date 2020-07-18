لعبة الديدان تحصل على تحديث بعد 21 عامًا من إصدارها

حصلت لعبة الديدان الشهيرة (Worms Armageddon) التي طورتها شركة تطوير ألعاب الفيديو (Team17) على تحديث ضخم يجعلها قابلة للتشغيل على الأجهزة الحديثة، ويتضمن التحديث 370 إصلاحًا و 45 تغييرًا و 61 ميزة جديدة.

ويأتي التحديث الجديد بعد 21 عامًا من ظهور (Worms Armageddon) لأول مرة على جهاز الحاسب في عام 1999.

وتمثل لعبة الديدان (Worms) – التي ظهرت لأول مرة في عام 1995 – لعبة تكتيكية تعتمد على الأدوار، وتتمحور فكرتها حول كونها لعبة مدفعية تقليدية قائمة على الأدوار، لكنها استخدمت الديدان بدلاً من الدبابات.

وكانت اللعبة تتميز بمجموعتها من الأسلحة الغريبة، وبلغت ذروتها في عام 1999 مع إطلاق (Worms Armageddon)، التي مثلت في الأصل نسخة موسعة من لعبة (Worms 2).

وساعدت (Worms Armageddon) في وصول السلسلة إلى آفاق جديدة بسرعة، وبعد نجاحها على الحاسب الشخصي، وصلت اللعبة إلى كل شيء، من (Dreamcast) إلى (Game Boy Color)، بدرجات متفاوتة من النجاح.

وبالرغم من إطلاق العديد من الألعاب الجديدة في العقود التالية، لكن لا يزال الكثيرون ينظرون إلى (Worms Armageddon) كمثال رئيسي على السلسلة.

وتقر شركة (Team17) بذلك أيضًا، حيث أعلنت على نطاق واسع أثناء تطوير (Worms WMD) أن هذه النسخة المكملة للعبة قد بُنيت بالاعتماد على الجزء الخلفي من التعليمات البرمجية المصدرية للعبة (Worms Armageddon).

واستمر المعجبون بالعمل بشكل غير رسمي على إبقاء (Worms Armageddon) على قيد الحياة، وكما هو موضح في صفحة اللعبة على منصة (Steam)، فإن التحديث الكبير تم بفضل العمل الذي قام به المشجعون في السنوات التي تلت إطلاقها.

وتتضمن أكبر ميزة التوافق الكامل مع نظام التشغيل ويندوز 10، وهو شيء عانت منه اللعبة في الماضي، وهناك أيضًا دعم لوضع إطارات، الذي يعمل على إصلاح التوافق مع الأجهزة القديمة التي لا يمكنها تشغيل الدقة الحديثة.

وتشمل الميزات الأخرى دعم سبع لغات مختلفة، والقدرة على لعب جولة جديدة على تضاريس دمرتها مباراة سابقة، ووضع (streamer)، الذي يخفي عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) داخل اللعبة، ودعم البوتات لعمليات المطابقة عبر الإنترنت.

وقال (نيك جومرسال) Nick Gomersall، الذي يعمل في شركة (Team17) منذ عام 2002 ويشغل منصب المدير الفني: “كانت لعبة الديدان جزءًا من حياتي، وجزءًا من حياة الملايين من اللاعبين لمدة ربع قرن، وتشكل السلسلة العمود الفقري لمسيرتي في (Team17)”.

ويأتي تحديث (Worms Armageddon) كجزء من الاحتفال بمرور 25 عامًا على إطلاق لعبة (Worms) الأصلية، وأعلنت الشركة حديثًا عن (Worms Rumble)، وهي نسخة في الوقت الفعلي أكثر تماشيًا مع تعدد اللاعبين عبر الإنترنت.

يذكر أنه من النادر أن تستمر الألعاب في تلقي التحديثات حتى بعد مرور بضع سنوات من إطلاقها، وبالرغم من كل التعديلات الجديدة، فإن شركة (Team17) تقول: إن اللعبة لا تزال متوافقة مع ويندوز 95 وأنظمة التشغيل القديمة الأخرى.