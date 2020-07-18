في إصدار نظام التشغيل الجديد (iOS 14) يمكنك إخفاء صفحات التطبيقات في شاشة آيفون للحصول على شاشة نظيفة تحتوي على تطبيقات محددة ومتخصصة بشكل أكبر، حيث تتيح لك هذه الميزة إخفاء صفحات التطبيقات من الشاشة فقط وليس حذفها.

يمكنك الوصول إلى ميزة إخفاء صفحات التطبيقات من خلال (مكتبة التطبيقات) App Library باستخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri أو أداة البحث (Spotlight).



كيف يمكنك إخفاء صفحات تطبيقات آيفون في iOS 14؟

في نظام iOS 14؛ يمكنك إخفاء الصفحات التي تحتوي على مجموعة من التطبيقات من شاشة آيفون الرئيسية، وهذا سيجعل الوصول إلى مكتبة التطبيقات أسرع، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا على أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية.

بمجرد الدخول إلى وضع (التحرير) Edit، اضغط على أيقونات صفحة التطبيق في منتصف الشاشة.

قم بإلغاء تحديد صفحات التطبيقات التي تريد إخفاءها.

اضغط على (تم) Done في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

كيفية اختيار موقع حفظ التنزيلات في آيفون:

بعد إخفاء صفحات التطبيقات في آيفون، إذا كنت ترغب في أن تظهر التطبيقات الجديدة التي تنزلها من متجر (آب ستور) في مكتبة تطبيقات آيفون فقط ولا تظهر في الشاشة الرئيسية أو صفحة التطبيقات، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) في آيفون.

اضغط على خيار (الشاشة الرئيسية) Home Screen.

في أعلى شاشة الهاتف ضمن قسم (تنزيلات التطبيقات الجديدة) New App Downloads، اختر (مكتبة التطبيقات فقط) App Library only.

في الشاشة نفسها، يمكنك تبديل زر التشغيل بجوار خيار (العرض في مكتبة التطبيقات) Show in App Library إلى وضع التشغيل إذا كنت ترغب في الحصول على إشعارات عند تنزيل التطبيقات.

كما يتيح لك إصدار نظام التشغيل (iOS 14) إمكانية تنظيم مكتبة التطبيقات في آيفون، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: