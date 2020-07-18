صفقة اليوم.. احترف التعامل مع قواعد بيانات SQL في بايثون مع خصم 98%

- الحزمة الكاملة لاحتراف قواعد بيانات SQL في بايثون The Complete SQL Database in Python Bundle.
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 129.
- المدة: 7 ساعات.
- أصبحت البيانات هي الشيء الأكثر أهمية على الإطلاق الآن في العالم، حيث انتشرت عبارة: “البيانات هي النفط الجديد” في الفترة الأخيرة. لذلك زادت الحاجة إلى متخصصين للتعامل مع البيانات بطرق أكثر ابتكارًا.
- تعتبر قواعد بيانات SQL، ولغة البرمجة (بايثون) Python من أهم الأدوات الرائدة للتعامل مع البيانات في تطوير التطبيقات ومواقع الويب وكذلك تحليل البيانات.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التعامل مع قواعد بيانات SQL المختلفة التي تشمل: MySQL، و PostgreSQL، و SQLite3، و SQL Server. حيث ستبدأ بتعلم الأساسيات التي تتمثل في كيفية إنشاء قواعد البيانات والجداول، وإضافة البيانات وفرزها، وإنشاء التقارير، وكذلك سحب بيانات محددة، وحتى تصل إلى المستوى الاحترافي الذي تتعلم فيه كيفية استخدام قواعد البيانات مع (Node.js) إحدى أكثر منصات تطوير الويب شيوعًا في الوقت الحالي.
- تتضمن هذه الحزمة التدريبية دورة كاملة حول كيفية إعداد قواعد بيانات (PostgreSQL) واستخدامها مع واجهة PgAdmin 4. حيث تُصنف PostgreSQL باستمرار كأفضل قاعدة بيانات لكل شيء، من تحليلات البيانات إلى تطوير الويب.
- وتضم دورة أخرى حول كيفية استخدام قواعد بيانات MySQL في لغة Python. حيث ستبدأ بتعلم كيفية تثبيت Python و MySQL و Git Bash و MySQL Connector، ثم كيفية استكشاف ما يوجد في قاعدة البيانات وقتما تشاء، وكذلك كيفية إنشاء جدول من قاعدة البيانات، ومعرفة كيفية تحديث البيانات وحذفها.
- وهناك دورة أخرى حول كيفية تنزيل الإصدار التجريبي المجاني من برنامج قواعد البيانات التابع لشركة مايكروسوفت (Microsoft SQL Server) واستخدامه، وتعلم مفاهيم قاعدة البيانات الأساسية، مثل: الجداول والصفوف والأعمدة وأنواع البيانات، وكيفية استخدام لغة (SQL) مع قواعد البيانات.
- كما تضم دورة أخرى حول كيفية استخدام قواعد بيانات SQLite في لغة Python، ودورة أخرى حول كيفية استخدام قواعد بيانات MySQL مع منصة (Node.js) لتطوير التطبيقات ومواقع الويب.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1000 دولارٍ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 19 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Intro to PostgreSQL Databases with PgAdmin for Beginners
- Using MySQL Databases with Python
- Learn SQL with Microsoft SQL Server
- Intro to SQLite Databases for Python
- Intro to MySQL with Node.js: Learn to Use MySQL with Node