صفقة اليوم.. احترف التعامل مع قواعد بيانات SQL في بايثون مع خصم 98%

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التعامل مع قواعد بيانات SQL المختلفة التي تشمل: MySQL، و PostgreSQL، و SQLite3، و SQL Server. حيث ستبدأ بتعلم الأساسيات التي تتمثل في كيفية إنشاء قواعد البيانات والجداول، وإضافة البيانات وفرزها، وإنشاء التقارير، وكذلك سحب بيانات محددة، وحتى تصل إلى المستوى الاحترافي الذي تتعلم فيه كيفية استخدام قواعد البيانات مع (Node.js) إحدى أكثر منصات تطوير الويب شيوعًا في الوقت الحالي.