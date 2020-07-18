تسريب مواصفات Enjoy 20s المرتقب من هواوي وصوره

حصل هاتف جديد من شركة هواوي تحت رمز الطراز TNN-AN00 – يُعتقد أنه سيكون (إنجوي 20إس) Enjoy 20s – على ترخيص هيئة الاتصالات الصينية TENAA، حيث كُشفت مواصفاته الكاملة، وصوره.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع TFT LCD بقياس 6.8 بوصات وبدقة +FHD مع ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. وعلى ظهره، هناك ثلاث كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير العمق.

ويحتوي الهاتف داخله معالجًا ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز، يُعتقد أنه Dimensity 800. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10. ويقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت. وفيما يتعلق بذاكرة التخزين الداخلية، فهي تأتي بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. وسيكون هناك منفذ لبطاقات الذاكرة من نوع NM Card لتوسعة ذاكرة التخزين.

وسيأتي هاتف (إنجوي 20إس) مع حساس بصمة على جانبه، بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G. كما أنه سيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأخضر، والأزرق. وسيحتوي بطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير/ الساعة.

ومع أن هواوي لم تتحدث عن هاتف (إنجوي 20إس)، إلا أنه سُرِّبت الأسبوع الماضي صور لهاتف (إنجوي 20)، لذا يُتوقع أن تعلن عنهما الشركة قريبًا في الصين.