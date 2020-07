الجيش الأمريكي يستخدم الرياضة الإلكترونية كأداة تجنيد

تدخلت منصة (Twitch) لوقف الجيش الأمريكي عن استخدام الجوائز الوهمية على قناة الرياضات الإلكترونية لإعادة توجيه المشاهدين إلى صفحات التجنيد في الجيش.

وتم تسليط الضوء على هذه الممارسة من خلال تقرير يوضح استخدام الجيش الأمريكي لواحدة من أكثر منصات الرياضات الإلكترونية شعبية في العالم كأداة تجنيد للمراهقين.

ويقضي في الوقت الحالي اللاعبون من الجيش الأمريكي ساعات مع أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا، محاولين إقناعهم بالتجنيد.

ولدى الجيش والبحرية والقوات الجوية الأمريكية فرق رياضية إلكترونية مخصصة على منصة (Twitch) تتحدث مع المراهقين حول الحياة وألعاب الفيديو والفرص التي تتيحها الخدمة العسكرية.

وتتكون هذه الفرق من لاعبين مهرة يتنافسون في البطولات للحصول على جوائز نقدية، إلى جانب مهارات التوظيف من خلال الشاشة.

ويمكن للأطفال قضاء الوقت مع شخص يلعب ألعاب الفيديو المفضلة لديهم والرد على رسائل الدردشة الخاصة بهم لساعات متتالية.

وقال (فرانك موث)، رئيس قيادة تجنيد الجيش: “الرياضة الإلكترونية هي مجرد وسيلة لبدء محادثة. نذهب إلى هناك ولدينا شغف مشترك بالرياضات الإلكترونية ويتطور الأمر بشكل طبيعي إلى محادثة”.

وتتباهى (Twitch)، وهي منصة بث مباشر مملوكة لشركة أمازون، بأكثر من 5 مليارات ساعة مشاهدة من أبريل حتى يونيو، وللمقارنة، تدعي نيتفليكس أن الناس شاهدوا نحو 6 مليارات ساعة من عروضها وأفلامها خلال الحجر الصحي.

وتُعد ممارسات الفرق الرياضية الإلكترونية العسكرية المستخدمة ضمن (Twitch) بمثابة جزء من نظام يستهدف المراهقين الفقراء الذين يسعون للحصول على دخل ثابت، واستقرار، ويعيشون في خوف بسبب وضع جنسيتهم.

وفي الوقت الذي تتضخم فيه كل هذه العوامل بسبب جائحة أدت إلى جعل نصف البلاد عاطلة عن العمل وأكثر من 30 في المئة غير قادرين على دفع أقساط السكن، فإن الظروف مهيأة لتجنيد المراهقين الذين يشعرون بالقلق.

ويتضمن التواصل بين المراهقين والمجندين روابط مؤتمتة تُرسل عبر الدردشة، وتخبر هذه الروابط المشاهدين أنه يمكنهم الفوز بمنصة (Xbox Elite Series 2) مجانًا.

لكن عندما ينقر أي شخص على الرابط، فإنه يتم توجيههم إلى نموذج تجنيد بدون ذكر إضافي للمسابقة أو الاحتمالات أو إجمالي عدد الفائزين أو متى سيجري السحب.

واضطرت منصة (Twitch) – بعد ردود الفعل الغاضبة – إلى إجبار الجيش الأمريكي على إيقاف هذه الهدايا.

وقال متحدث باسم المنصة: “يجب أن تمتثل العروض الترويجية على (Twitch) لجميع القوانين المعمول بها وفقًا لشروط الخدمة الخاصة بنا، ولم يتوافق هذا العرض الترويجي مع شروطنا، وقد طلبنا منهم إزالته”.

The silence from @Twitch on the latest wave of criticism regarding the military using the site to scam kids into sharing personal info speaks volumes. Imagine ANY other channel doing that. Feel free to manipulate your viewers as much as you like, I guess?

— 爪卂几 (@MANvsGAME) July 16, 2020