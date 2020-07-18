آبل قد تطلق حواسيب آيباد أير أقوى ولكن بسعر أرخص

أفاد موقع (ديجي تايمز) DigiTimes بأن شركة آبل بدأت بتشغيل سلسلة التوريد الخاصة بها لإنتاج حواسيب (ماك بوك) MacBook جديدة تعمل بمعالجها الجديد (آبل سيليكون) Apple Silicon، بالإضافة إلى حواسيب آيباد جديدة.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن الشركة الأمريكية المصنعة لهواتف آيفون تتوقع ارتفاعًا في المبيعات في فئتي ماك بوك، وآيباد خلال العام الحالي مقارنةً بعام 2019.

ويُقال: إن حاسوب (آيباد أير) iPad Air الجديد سيأتي هذه المرة بشاشة قياسها 10.8 بوصات، وسيعتمد إستراتيجية هاتف (آيفون إس إي) iPhone SE التي تقدم جهازًا يحتوي معالجًا قويًا ولكن بسعر منخفض نسبيًا.

ومن المحتمل أن يحتوي الحاسوب معالج (آبل أي13) Apple A13 الموجود في هاتف (آيفون إس إي) الذي يُباع بسعر 400 دولار أمريكي، ومع ذلك، فهناك بعض التقارير التي تعارض هذا التقرير.

ويستخدم حاسوب (آيباد أير) لعام 2019 معالج (أي12) A12، ويبدأ سعره من 500 دولار لخيار 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. ويحتوي حاسوب (آيباد) بقياس 10.2 بوصات المعالج الأقدم (أي10) A10 ويتوفر في الوقت الراهن بسعر 330 دولارًا أمريكيًا، لذا يُتوقع أن يُباع حاسوب (آيباد أير) لعام 2020 بسعر يتراوح بين هذين السعرين.

يُشاع إلى أن حاسوب (أيباد أير) المرتقب قد يكون أول حاسوب من غير سلسلة (آيباد برو) iPad Pro في التخلي عن منفذ Lightning لصالح منفذ (يو إس بي-سي) USB-C. كما أنه سيحصل على إحدى ميزات سلسلة (آيباد برو)، وهي دعم لوحة المفاتيح Magic Keyboard.

وفيما يتعلق بحاسوب (آيباد ميني)، فبحسب تقرير سابق نشره المحلل (منيج-تشي كو) – الذي يعد الأشهر في تسريبات شركة آبل – فإن الشركة تعتزم إطلاق إصدار جديد العام المقبل، كما ذكر أن حواسيب آيباد ستأتي مع شواحن باستطاعة 20 واط، بخلاف هواتف آيفون التي قد تأتي قريبًا بدون الشواحن.

أما حواسيب آبل المحمولة بقياس 13 بوصة من سلسلتي (ماك بوك برو)، و(ماك بوك أير) – اللتين ستحتويان معالج آبل الجديد – فهي قيد التطوير، ومن المتوقع إطلاقها بحلول نهاية العام الحالي.