Realme تعلن عن تقنية للشحن السريع باستطاعة 125 واط

أعلنت شركة (ريلمي) Realme – بعد يوم واحد فقط من إعلان شركة (أوبو) Oppo عن تقنية الشحن السريع باستطاعة هائلة قدرها 125 واط – عن تقنية مماثلة تحت الاسم 125W UltraDART.

ونظريًا، يمكن لهذه التقنية شحن بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة من 0% إلى 33% في غضون ثلاث دقائق فقط، وهي متوافقة مع جميع معايير الشحن الرئيسية.

وقالت الشركة الصينية: إنها تخطط لإطلاق شاحنَي (سوبر دارت) Super Dart فائقَي النحافة، وذلك باستطاعة أقل؛ قدرها: 50 واط، و65 واط.

وتسمح تقنية 125W UltraDART بتحويل 98% من الطاقة الكهربائية بفضل خلايا 6C المزدوجة. ويُحوِّل الشاحن الكهرباء بجهد 20 فولط وشدة تيار 6.25 أمبير من خلال ثلاث دارات متوازية إلى 10 فولط عند شدة 12.5 أمبير، بذلك يُشحن في الوقت ذاته خليتان بسعة 2,000 ميلي أمبير/ الساعة لكل منهما.

ومن أجل حماية الجهاز، وضعت (ريلمي) 14 مستشعرًا لدرجة الحرارة في بنية البطارية، بالإضافة إلى تبريد داخلي إضافي للهاتف الذكي. وبهذه الطريقة، يبلغ متوسط درجة حرارة تقنية 125W UltraDART نحو 40 درجة مئوية.

وتدعم تقنية UltraDART بروتوكولات متعددة، ومنها: 125W PPS، و 65W PD، و 36W QC. كما أنها متوافقة مع معايير Dart السابقة، وجميع تغييرات تقنية VOOC، وتقنية Warp Charge، خاصةً أن شركة (ريلمي) تستخدم مراكز البحث والتطوير شركة (أوبو) ومصانعها، مع الإشارة إلى أن شركة ون بلس مشتركة معهما.

وتخطط (ريلمي) أيضًا لإطلاق شواحن SuperDart فائقة النحافة التي ستدعم فقط استطاعتي 50 واط، و65 واط. وستكون خفيفة ومحمولة وتهدف إلى استبدال الشواحن الضخمة التي يميل الناس إلى حملها في الوقت الذي يحتاجون إلى شحن هواتفهم.