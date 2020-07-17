117 من الرموز التعبيرية الجديدة لمستخدمي أندرويد وآيفون

سيتمكن مستخدمو أندرويد وآيفون من الاختيار من بين 117 من الرموز التعبيرية الجديدة وذلك بهدف تحسين رسائلهم النصية، حيث كشفت كل من شركة جوجل وشركة آبل عن نسخهما من الرموز التعبيرية الجديدة قبل يوم واحد من اليوم العالمي للرموز التعبيرية الذي يصادف اليوم الجمعة، وستأتي هذه الرموز الجديدة لنظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل و(iOS 14) من آبل في وقت لاحق من هذا العام.

تشمل إضافات الرموز التعبيرية، التي تمت الموافقة عليها بواسطة (Unicode) كجزء من (Emoji 13.0)، حيوانات جديدة مثل البيسون والقندس والدب القطبي والطعام والشراب مثل التامال وشاي بوبا وإبريق الشاي. كما ستجد أيضًا وجهًا مبتسمًا قليلاً، وشخصان يتعانقان، وامرأة ترتدي بدلة سهرة، وشخصًا يطعم طفلًا.

قالت جوجل إن بعض الرموز الحيوانية السابقة قد أعيد تصميمها في بعض الحالات لتبدو أكثر ودًا، وفي حالات أخرى لتبدو أفضل في الوضع المظلم.

طرحت جوجل أيضًا شريط رموز تعبيرية للوصول السريع إلى (Gboard beta) يوم أمس الخميس، وسيصل إلى جميع مستخدمي (Gboard) على نظام أندرويد في الأشهر القادمة.

كما يبدو أن عرضًا تقديميًا من جوجل للمطورين في الفترة الماضية من هذا الشهر يشير إلى أنه سيكون يوم 8 سبتمبر وقت وصول هذه المزايا، لكن جوجل لم تقدم تأكيدًا على ذلك، كما أن إصدار أندرويد 10 في العام الماضي كان في بداية سبتمبر.

في حين أن الكثير من المستخدمين يعتمدون على إدراج الرموز التعبيرية للتعريف عن حالتهم الحالية، أو لإبداء رأيهم في موضوع ما، قام موقع Emojipedia، وهو موقع متخصص في أخبار الرموز التعبيرية وتحديثاتها، بتحليل مجموعة من 12 رمزًا تعبيريًا متعلقًا بالصحة لمعرفة أيها أكثر ارتباطًا بمناقشات فيروس كورونا المخيف. ووجد الموقع أن أكثر الرموز التعبيرية شيوعًا في المناقشات كانت 😷 (المعروفة باسم Face with Medical Mask) و 🦠 (المعروفة باسم Microbe)، ويمكنك الاطلاع على قائمة الرموز من خلال زيارة صفحة الموضوع.