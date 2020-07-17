مايكروسوفت تُحدِّث Android Launcher بالعديد من الميزات المنتظرة

أطلقت شركة مايكروسوفت الإصدار 6 من تطبيق (لانشر) Launcher لنظام أندرويد، الذي يأتي بتحديث كبير على واجهته البصرية، بالإضافة إلى الأداء، والعديد من الميزات الأخرى.

ويأتي التحديث الجديد بتصميم جديد لأيقونة التطبيق، ودعم الوضع المظلم، وميزة الخلفية اليومية المقدمة من محرك البحث (بينج) Bing التابعة لمايكروسوفت. كما يأتي بأيقونات قابلة للتخصيص، التي أصبحت الآن تعمل في اتجاه أفقي أيضًا.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية في تدوينة: إن تطبيق Launcher يقدم بإصداره السادس موجزًا إخباريًا مخصصًا يُحدَّث على مدار اليوم، بالإضافة إلى تحسينات عامة على الأداء، مثل: زيادة سرعة التحميل، وتقليل استنزاف البطارية، وذلك بفضل قاعدة التعليمات البرمجية الجديدة.

وبالنظر إلى أنه لطالما كان تطبيق Launcher تجربة مثيرة لشركة مايكروسوفت – التي انسحبت من سوق أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة بعد اليأس من منافسة نظامي أندرويد من جوجل، و iOS من آبل – في نظام أندرويد.

وتسعى عملاقة البرمجيات الأمريكية من خلال تطبيق Launcher إلى أن يكون لها موطئ قدم في أكبر نظام تشغيل في العالم، كما يمنحها فرصة لاستكشاف كيفية تكامل تجربة نظام ويندوز مع نظام أندرويد.

والآن يأتي التحديث الأخير ليكون أرضية لمايكروسوفت في خطوتها الأكثر طموحًا لنظام أندرويد، إذ تعتزم إطلاق هاتفها الثنائي الشاشة (سيرفس دوو) Surface Duo العامل بنظام أندرويد.

وكانت مايكروسوفت قد كشفت عن هاتف (سيرفس دوو) العام الماضي، وتقول: إنها تعتزم إطلاق الجهاز قبل نهاية عام 2020 الجاري. ويبدو أن تطبيق Launcher الجديد هو اختبار لبعض جماليات الجهاز، خاصةً فيما يتعلق بإدراج الوقع الأفقي الذي سيناسب شاشة (سيرفس دوو) المزدوجة.

ويمكن تنزيل تطبيق Launcher لنظام أندرويد من متجر بلاي، كما يمكن تنزيله وتثبيته يدويًا من هنا.