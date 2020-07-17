مايكروسوفت تجلب ميزة طمس الخلفية إلى سكايب في iOS

بدأت شركة مايكروسوفت بإضافة ميزة طمس الخلفية في تطبيق خدمة التراسل (سكايب) Skype التابعة لها في نظام iOS المشغل لأجهزة شركة آبل المحمولة.

وتعد الميزة الجديدة مماثلة للميزة الموجودة في تطبيق مؤتمرات الفيديو (تيمز) Teams، وهي تسمح لمستخدمي هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية بطمس الخلفية أثناء المكالمات المرئية. وكانت مايكروسوفت قد أضافت ميزة الطمس التلقائي للخلفية إلى تطبيقها المخصص لأجهزة سطح المكتب العام الماضي.

وتستخدم عملاقة البرمجيات الأمريكية تقنية الذكاء الاصطناعي لطمس كل شيء في الغرفة خلف المستخدم. ويمكن للتقنية – التي تشبه تأثير (بوكيه) Bokeh الشائع في الكاميرات – كشف الشعر، والذراعين، واليدين لتجنب طمس أي لغة جسد أثناء المكالمات المرئية. ولن تحجب التقنية كل شيء من حول المستخدم تمامًا، ولكنها بالتأكيد تُحسِّن مكالمات الفيديو، خاصةً عندما يريد المستخدم أن يُركِّز الطرف الآخر من المكالمة عليه وليس الخلفية.

يُشار إلى أن تقرير سابق ذكر أن شركة جوجل تعتزم إضافة ميزة طمس الخلفية إلى خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (ميت) Meet، وذلك في ظل ازدياد التنافس بين تطبيقات مؤتمرات الفيديو التي تركز على الأعمال، خاصةً مع تحول الناس إلى الدراسة والعمل من المنزل إِبَّان تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا (كوفيد-19) COVID-19.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تطوير تطبيق (تيمز) ليكون المنافس الأبرز في السوق، ولكنها مع ذلك، مستمرة في تطوير وتحديث (سكايب). والآن، بعد أن دعمت مايكروسوفت ميزة طمس الخلفية في أجهزة سطح المكتب، وهواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية، فإنه لا معلومات عن موعد جلب الميزة إلى سكايب لنظام أندرويد التابع لشركة جوجل.

ويمكن تنزيل تطبيق سكايب لهواتف آيفون، وأجهزة آيباد، وتفعيل ميزة طمس الخلفية من خيارات مكالمات الفيديو.