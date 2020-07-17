كيفية تنزيل مقاطع فيديو فيسبوك على هواتف آيفون وأندرويد

كثيرًا ما نصادف مقاطع فيديو مثيرة للاهتمام ومضحكة وغنية بالمعلومات في منصة فيسبوك الشهيرة، ونود حفظ هذه المقاطع لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال أو مشاركتها خارج فيسبوك مع الأصدقاء والعائلة باستخدام تطبيقات الدردشة الأخرى.

للقيام بذلك، تحتاج إلى تنزيل الفيديو، ولكن تمامًا مثل تويتر، لا تقدم منصة فيسبوك حلًا مباشرًا، وبالتالي يتعين علينا الاعتماد على طرق أخرى لتنزيل مقاطع الفيديو من المنصة على هواتف آيفون أندرويد.

كيفية تحميل فيديو فيسبوك على هواتف آيفون:

قبل أن تبدأ، تأكد من أنه مسموح لك بإضافة اختصارات غير موثوق بها على آيفون، ولفعل ذلك، افتح تطبيق (الإعدادات) ثم (الاختصارات) ثم قم بتشغيل خيار (السماح بالاختصارات غير الموثوق بها).

احصل على اختصار تنزيل وسائل التواصل الاجتماعي، ولفعل ذلك، اضغط على الرابط هنا ، حيث سيطلب فتحه في تطبيق الاختصارات، ثم اضغط على فتح.

قم بالتمرير إلى الجزء السفلي من شاشة (إضافة اختصار) واضغط على (إضافة اختصار غير موثوق فيه).

افتح فيسبوك وحدد موقع الفيديو، لكن تأكد من أنه فيديو عام، أما إذا كان الفيديو من مجموعة خاصة، وما إلى ذلك، فقد لا تتمكن من تنزيله.

الآن عليك نسخ رابط المشاركة الذي يحتوي على الفيديو.

بعد ذلك ، افتح تطبيق الاختصارات ثم اضغط على (اختصاراتي)، بعد ذلك، انقر فوق تنزيل الوسائط الاجتماعية.

اضغط على (OK) من النافذة المنبثقة ثم اختر فيسبوك

اختر (عالي الدقة) أو ( قياسي)، إذا طلب الاختصار الحصول على أذونات، فانقر فوق موافق.

بمجرد تنزيل الفيديو، ستتلقى إشعارًا، افتح تطبيق الصور للعثور على الفيديو المحفوظ.

كيفية تنزيل مقاطع الفيديو على هواتف أندرويد:

قم بتثبيت ( Video Downloader for Facebook ) المجاني من متجر جوجل بلاي.

افتح تطبيق فيسبوك على هاتف أندرويد وانتقل إلى الفيديو.

اضغط على زر المشاركة.

قم بالتمرير أفقياً واضغط على المزيد، أو اضغط على المزيد من الخيارات.

اضغط على (FB Downloader)، وسيبدأ التنزيل على الفور.

من هنا، يمكنك مشاركة الفيديو مباشرة من خلال النقر على أيقونة المشاركة، حيث يتم حفظ الفيديو أيضًا في معرض الصور الخاص بك إذا تم منح إذن الوصول.