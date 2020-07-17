كيفية تتبع جميع العلاجات المحتملة لفيروس كورونا المستجد؟

لا يوجد حتى الآن علاج لفيروس كورونا (COVID-19)، ولكن يتم اختبار عشرات الأدوية والعلاجات، وأنت لست وحدك إذا كنت قد حصلت على الخلط حول أي منها، كل العلاجات اليوم هي مجرد احتمالات والتي يُفهم منها على نطاق واسع أنها مفيدة. كما أن العلم يتغير يومًا بعد يوم، وأحيانًا ما يصنع الدواء عناوين الأخبار استنادًا إلى البيانات التي تبين أنها ليست موثوقة كما بدا لأول مرة.

إن المتعقب من صحيفة نيويورك تايمز يهدف إلى القضاء على بعض الارتباك الحاصل بشأن فيروس كورونا المستجد، على عكس متتبع (STAT)، الذي يتبع مسار كل دواء خلال العملية التنظيمية، كما يقيِّم هذا الدليل قوة الأدلة لكل دواء وأيضًا للعديد من العلاجات غير الصيدلانية.

اعتبارًا من اليوم، يسرد المتتبع:

نوعان من العلاجات المستخدمة حاليًا على نطاق واسع: أجهزة التهوية، والاختراق البسيط لوضع المرضى لتخفيف الضغط عن الرئتين.

علاجان واعدان: (remdesivi)، مضاد للفيروسات، و(ديكساميثازون كورتيكوستيرويد) يعمل ضد الجهاز المناعي لتقليل الالتهاب لدى المرضى المصابين بأمراض شديدة.

عشرة علاجات بأدلة (مؤقتة أو مختلطة)، بما في ذلك البلازما، (المأخوذة من دم المرضى الذين تم شفائهم) ومضادات التخثر.

علاجان غير واعدان: (هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين)، ومزيج من الأدوية المضادة للفيروسات (لوبينافير وريتونافير).

ثلاثة علاجات اعتبرت علمًا زائفًا أو احتيالًا: شرب أو حقن مادة التبييض والمطهرات، والتي قد يُعتقد أنها خطيرة للغاية؛ والأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في الجسم، غير مستحسن استخدامها وغير فعالة؛ والعلاجات المحتوية على الفضة، والتي تم الإبلاغ عنها من قِبل إدارة الأغذية والأدوية (FDA) على أنها احتيالية عند الإعلان عنها كعلاج لفيروس كورونا (COVID-19).

يجب قراءة كل فئة مع تحذير، على سبيل المثال، لا يتم الحكم في العلاجات المستخدمة على نطاق واسع بناءً على قوة الأدلة، ولكن بناءً على مدى شيوع العلاج حاليًا، ونأمل أن تكون هذه الأشياء ذات صلة، لكنها ليست مضمونة.

العلاجات بأدلة واعدة ليست بالضرورة الأدوية التي تقضي على كورونا لكن في بعض الأحيان قد تساعد قليلاً، ربما خفض معدلات الوفيات قليلاً للمرضى المصابين بأمراض شديدة، وقد تنتهي أيضًا علاجات (الدليل المؤقت أو المختلط) إلى كونها ذات فائدة محدودة إذا كانت ناجحة.

وعلى الجانب الآخر ربما لم يتم اختبار بعض العلاجات (غير الواعدة) بشكل كافٍ أو في الظروف المناسبة لتحديد فائدتها الحقيقية، بينما نتعلم المزيد عن فيروس كورونا ومع إجراء المزيد من التجارب نتوقع أن تنتقل العلاجات من فئة إلى أخرى لمواكبة العلم.