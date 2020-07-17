فيفو تبدأ بإطلاق هاتفي X50 و X50 Pro في المنطقة

أعلنت شركة (فيفو) vivo مطلع شهر حزيران/ يونيو المنصرم عن هواتف سلسلة (إكس50) X50 الجديدة التي تشمل ثلاثة هواتف، هي: (إكس50) X50، و(إكس50 برو) X50 Pro، و(إكس50 برو بلس) +X50 Pro. وقد جاء الأخيران بقدرات تصوير استثنائية، في حين يمتاز الأول بأنه أنحف هاتف 5G في العالم.

ومنذ الإعلان عن الهواتف، فقد كانت متاحةً بطبيعة الحال في الصين بلد الشركة المصنعة، واليوم أُعلن رسميًا عن بعد إطلاقه في الأسواق العالمية. ووفقًا للبيان الذي نشرته الشركة، فإن الهاتفين سيُطلقان أولًا في دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ودول آسيا المحيط الهادئ، ويشمل ذلك روسيا، وأوكرانيا، وإندونيسيا.

يُشار إلى أن هاتف هاتف (إكس50 برو بلس) يمتاز بأنه أول هاتف ذكي يستخدم حساس التصوير ISOCELL GN1 1/1.3 الجديد من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة بقياس f/1.6، كما يمتاز الهاتف بأنه الأول في الجمع بين حساسات ISOCELL وتقنية Tetracell، ويمكنه إنتاج صور ثابتة بدقة 12.5 ميجابكسل في الوضع المُجمَّع، مع بكسلات بحجم كبير قدره 2.4 ميكرومتر.

ويقدم الهاتف – الذي يأتي بسماكة 8.04 ملم، ويزن 181.5 جرامًا – شاشة من نوع OLED بقياس 6.56 بوصات وبدقة +FHD، مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهي تمتاز بأنها منحنية من الجانبين، وتحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة بقياس f/2.45، وتدعم تقنية +HDR10.

ويحتوي الهاتف أحدث معالجات كوالكوم (سنابدراجون 865)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR4X بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي من نوع UFS 2.1 بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. ويحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 4,315 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واطًا.

أما هاتف (إكس50 برو) فهو يشترك مع هاتف (إكس50 برو بلس) بعدد من المواصفات، مثل: السماكة، والوزن، ويختلف عنه بمعدل تحديث الشاشة حيث يأتي هنا بمعدل 90 هرتزًا بدلًا من 120 هرتزًا، وكذلك بسعة البطارية التي تدعم الشحن السريع باستطاعة 33 واطًا بدلًا من 44 واطًا، ويشترك في سعة التخزين.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يشترك الهاتف مع (إكس50 برو بلس) بمواصفات الكاميرات الثانية، والثالثة، والرابعة، أما الكاميرا الرئيسية فهي تستخدم حساسًا من نوع Sony IMX598 بدقة 48 ميجابكسل، مع تقنية للتثبت البصري شبيهة بالمثبتات gimbals. كما يشترك في دقة الكاميرا الأمامية.

ويقدم (إكس50) – الذي يزن 170 جرامًا ويأتي بسماكة 7.49 ملم – المواصفات ذاتها التي يقدمها (إكس50 برو)، ويشمل ذلك الشاشة التي تأتي مستويةً. كما يقدم نوع المعالج ذاته، ومواصفات الذواكر، وتأتي البطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير/ الساعة مع الشحن باستطاعة 33 واطًا.

ويقدم (إكس50) أيضًا مواصفات الكاميرات الخلفية والأمامية ذاتها تقريبًا، باستثناء أن الكاميرا الرئيسية تأتي مع مثبت للصورة بصري رباعي المحاور، والكاميرا الثانية مع فتحة عدسة بقياس f/2.48، والثالثة بدون تقنية التقريب البيريسكوبي، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل، مع فتحة عدسة بقياس f/2.48، والتصوير القريب الفائق للأجسام التي لا يتجاوز بعدها 1.5 سم.