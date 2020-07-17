صفقة اليوم.. تعلم إعلانات فيسبوك وإستراتيجيات التسويق الأخرى مع خصم 98%

- حزمة احتراف التسويق على فيسبوك The Facebook Marketing Master Class Bundle.
- عدد الدورات: 9.
- عدد الدروس: 579.
- المدة: 51 ساعة.
- يعتبر التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي تخصصًا هامًا من تخصصات التسويق الإلكتروني، ويكتسب أهمية أكبر مع مرور الوقت بسبب زيادة أعداد مستخدمي هذه المنصات باستمرار. حيث تطورت منصة فيسبوك من وسيلة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء إلى منصة ترويجية للشركات، ولا عجب في أن فيسبوك لديه الآن أكثر من 7 ملايين مُعلن.
- تتغير الخوارزميات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، ولذلك يجب عليك تغيير إستراتيجيات التسويق الخاصة بك لتكون مواكبًا لهذه التغيرات.
- يمكنك تطوير مهاراتك في التسويق على فيسبوك من خلال الاستفادة من هذه الحزمة التدريبية التي ستساعدك على احتراف إستراتيجيات التسويق عبر فيسبوك ابتداءً من إعلانات فيسبوك المدفوعة وكيفية استخدامها لزيادة المبيعات، ومرورًا بكيفية إعداد استراتيجية تسويق جديدة لزيادة المتابعين والتفاعل على صفحات فيسبوك الشخصية والتجارية، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من أداة Facebook Pixel، والبث المباشر FB Live، وانتهاءً بكيفية بناء روبوتات دردشة تفاعلية chatbots على مسنجر لدعم عملك.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تحديد جمهورك المستهدف لضمان عرض إعلاناتك فقط للأشخاص المهتمين بمنتجاتك أو شركتك، ومساعدتك على تجنب إنفاق الأموال على الإعلانات التي لا تعمل. كما ستتعرّف على كيفية الوصول إلى الآلاف من الأشخاص على فيسبوك وكيفية تحويلهم إلى عملاء باستخدام أدوات إعادة الاستهداف.
- تضم الحزمة أيضًا أكثر من دورة تدريبية حول كيفية الاستفادة من الميزات المتقدمة في فيسبوك مثل: Facebook Pixel وكيفية تنفيذ إستراتيجيات التتبع المتقدمة، وكذلك كيفية استخدم الميزات المتقدمة المتوفرة في (مدير أعمال فيسبوك) Facebook Business Manager. وكيفية إنشاء إعلانات للعملاء المحتملين، وإعلانات الفيديو، وإعلانات إنستاجرام، وانواع الجماهير المخصصة، والجمهور المشابه كيفية الاستفادة منهم لخفض تكاليف الإعلانات في فيسبوك، وزيادة المبيعات.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1887 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 35 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- How to Start a Profitable Facebook Chatbot Marketing Agency
- The Ultimate Facebook Ads Marketing Blueprint for 2019
- The Complete Facebook Marketing Master Class
- The Complete Facebook Retargeting Course
- The Complete Facebook Sales Funnel Blueprint
- Facebook Marketing 2019: 1000% Engagement & Sales
- Facebook Ads & Facebook Marketing Mastery Guide 2019
- The Complete Facebook Ads Course – Beginner to Advanced
- Facebook Marketing: How to Write the Perfect Post