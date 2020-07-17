صفقة اليوم.. تعلم إعلانات فيسبوك وإستراتيجيات التسويق الأخرى مع خصم 98%

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تحديد جمهورك المستهدف لضمان عرض إعلاناتك فقط للأشخاص المهتمين بمنتجاتك أو شركتك، ومساعدتك على تجنب إنفاق الأموال على الإعلانات التي لا تعمل. كما ستتعرّف على كيفية الوصول إلى الآلاف من الأشخاص على فيسبوك وكيفية تحويلهم إلى عملاء باستخدام أدوات إعادة الاستهداف.