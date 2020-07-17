صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لإطلاق متجر إلكتروني وإدارته بفاعلية مع خصم 98%

الحزمة الشاملة لإطلاق متجر إلكتروني باستخدام أمازون FBA ودروبشيب The Ultimate Amazon FBA & Dropship Master Class Bundle

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 249.

المدة: 40 ساعة.

أصبح من السهل جدًا إنشاء مشروع تجاري في الوقت الحاضر حتى مع وجود رأس مال محدود، وذلك بفضل نمو مجال التجارة الإلكترونية، حيث تشير التقديرات إلى أن 95% من عمليات الشراء ستُجرى عبر الإنترنت بحلول عام 2040؛ نتيجة لاعتماد المستهلكين بشكل متزايد على التسوق عبر الإنترنت.

والآن بسبب جائحة فيروس كورونا، تشهد المتاجر الإلكترونية نجاحًا كبيرًا، حيث لجأ إليها الجميع لشراء المستلزمات المختلفة أثناء فترات العزل المنزلي.

إذا كنت تفكر في إطلاق متجر إلكتروني ولكن لا تعرف من أين تبدأ، فيمكنك الاستعانة بهذه الحزمة التدريبية التي ستساعدك على إعداد موقع ويب مخصص للتجارة الإلكترونية باستخدام Shopify، وكيفية إدارة هذا الموقع وتخصيصه، وكذلك كيفية ضبط إعدادات الشحن، وطرق الدفع.

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول تعلم (البيع عبر سلسلة التجزئة) Drop Shipping على أشهر منصات التجارة الإلكترونية التي تشمل: eBay، وAmazon FBA، كما ستتعلم كيفية اكتشاف أكثر المنتجات مبيعًا على هذه المنصات، وكيفية أتمتة (Drop Shipping) باستخدام تطبيقات من Shopify.

تضم هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول كيفية التعامل مع خدمة (Amazon FBA) للبيع عبر أمازون وتحقيق الربح، حيث ستتعلم كيفية اختيار المنتجات المناسبة للبيع، وتحسين قوائم المنتجات، وتصنيفات البحث الخاصة بها، والمزيد.

وهناك دورة أخرى ستتعلم فيها أفضل 33 إستراتيجية فعالة لتحديد المنتجات المربحة في Amazon FBA و eBay، ودورة أخرى حول أفضل 10 إستراتيجيات في الدروبشيبينج لاختيار أفضل المنتجات، والوصول إلى آلاف العملاء كل شهر، مما يساعدك على تحقيق أرباح مذهلة سنويًا.

وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1292 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.