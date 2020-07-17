صفقة اليوم.. اشترك في خدمة MaxiVPN لحماية بياناتك مع خصم 92%

- اشترك لمدة عامين في خدمة (MaxiVPN) لحماية بياناتك MaxiVPN Premium Plan: 2-Yr Subscription.
- توجد الكثير من الأسباب التي تدفعك لاستخدام خدمات (الشبكات الخاصة الافتراضية) VPN في أجهزتك منها: تأمين بياناتك وحماية خصوصيتك أثناء اتصالك بالإنترنت، وكذلك الوصول إلى المواقع والخدمات المحجوبة جغرافيًا.
- وسواء كان اتصالك بالإنترنت للعمل أو للاستخدام الشخصي ستوفر لك خدمة VPN اتصالًا أسرع، وإمكانية وصول أكثر أمانًا، وهذا ما تقدمه خدمة (MaxiVPN) حيث تقوم بتشفير نشاطك على الويب في جميع أجهزتك، لذلك لا يمكن لأي شخص اعتراض البيانات المرسلة بين جهازك والخوادم، ولا يمكن لأي موقع ويب معرفة موقعك الفعلي أو التعرف عليك بناءً على عنوان IP.
- يتيح لك الاشتراك في خطة (MaxiVPN Premium) تأمين عدد غير محدود من الأجهزة دون أي رسوم إضافية واستخدام التطبيق دون أي قيود على النطاق الترددي.
- التصفح بأمان سواء كنت تستخدم اتصالًا بشبكة الإنترنت الخاصة أو شبكة (واي فاي) Wi-Fi عامة، بفضل (تشفير 256 بت) AES-256-bit.
- الوصول إلى أكثر من 300 خادم عالي السرعة عبر 49 دولة.
- التصفح بدون حدود للسرعة أو النطاق الترددي باستخدام عدد غير محدود من الأجهزة.
- يمكنك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى مواقعك المفضلة في أي مكان.
- عدم الاحتفاظ بسجلات نشاطك على الإنترنت، مما يضمن لك حماية خصوصيتك.
- كما تدعم خدمة (MaxiVPN) التورنت على خوادم P2P المخصصة، مما يتيح لك الاستمتاع بتنزيل الملفات بسرعات عالية.
- العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، و Fire OS، بالإضافة إلى أجهزة التوجيه وأجهزة التلفاز الذكية Android TV.
- مدة الاشتراك: : 24 شهرًا.
- الحد الأقصى لعدد الأجهزة: غير محدود.
- التوفر: أونلاين.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- توفِّر دعمًا فنيًا على مدار الساعة.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
200 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 15.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 92%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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