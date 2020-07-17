صفقة اليوم.. اشترك في خدمة MaxiVPN لحماية بياناتك مع خصم 92%

وسواء كان اتصالك بالإنترنت للعمل أو للاستخدام الشخصي ستوفر لك خدمة VPN اتصالًا أسرع، وإمكانية وصول أكثر أمانًا، وهذا ما تقدمه خدمة (MaxiVPN) حيث تقوم بتشفير نشاطك على الويب في جميع أجهزتك، لذلك لا يمكن لأي شخص اعتراض البيانات المرسلة بين جهازك والخوادم، ولا يمكن لأي موقع ويب معرفة موقعك الفعلي أو التعرف عليك بناءً على عنوان IP.