احصل على اشتراك مجاني في نتفليكس مدى الحياة

تمنح منصة نتفليكس حساب نتفليكس الأبدي، 1000 شهر من الخدمة، للاعب الحاصل على أعلى الدرجات في لعبة الفيديو الجديدة المستندة إلى الفيلم الأصلي (The Old Guard).

ستستمر المسابقة من اليوم الجمعة 17 يوليو إلى الأحد 19 يوليو، وبمجرد انتهاء وقت المسابقة، سيتم منح اللاعب الذي حصل على أفضل نتيجة اشتراكًا لمدة 83 عامًا.

إذا كنت تبحث عن طريقة مثمرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع دون المخاطرة بمغادرة المنزل، فلدينا ما تريده، حيث بدأ أحدث فيلم أصلي من نتفليكس مرصع بالنجوم والذي يحمل اسم (The Old Guard) بالبث الأسبوع الماضي، وللاحتفال بوصوله ، تمنح المنصة حساب نتفليكس واحد للاعب الذي يحصل على أعلى نتيجة في اللعبة استنادًا إلى الفيلم، والتي ستكون قابلة للتشغيل بدءًا من الساعة 8 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في يوم الجمعة 17 يوليو.

بالطبع، حتى الحساب الأبدي لدى نتفليكس محدود عندما يتعلق الأمر بالعروض الترويجية، حيث إن المنصة ستمنح الحساب الفائز ب 1000 شهر من الخدمة، أو ما يزيد قليلاً عن 83 عامًا، ومع ذلك، قد يكون هذا كافيًا لإرشادك إلى المواسم القليلة التالية من (Stranger Things) و(Money Heist).

إذا لم تكن قد شاهدت الفيلم، فإن الحرس القديم، استنادًا إلى رواية مصورة (لجريج روكا)، يتبع مجموعة من المرتزقة الخالدين الذين يتعين عليهم القتال للحفاظ على سرية هويتهم.

لعبت (تشارليز ثيرون) دور (أندي) أحد أقدم الأعضاء في المجموعة، وكانت المراجعات إيجابية بشكل عام، وهذا ليس الحال دائمًا في أفلام نتفليكس الأصلية.

إليك ما تحتاج إلى معرفته عن لعبة The Old Guard:

كما تتوقع، اللعبة الأصلية المستخدمة في المسابقة تعكس أحداث الفيلم، وهي لعبة فيديو قائمة على المتصفح، حيث سوف تلعب دور الشخصية الرئيسية في الفيلم أثناء اللعبة، وتقاتل جحافل الأعداء باستخدام (Labrys) فقط، المعروف بفأس عملاق مزدوج الشفرة، لكن مثلما هو الحال في الفيلم، الموت ليس النهاية، فالقتل يبطئ الحركة فقط، لذا للحصول على أعلى الدرجات، عليك هزيمة الأعداء دون التعرض للضرب، وبأسرع وقت ممكن.

ستقام المسابقة لمدة ثلاثة أيام (7/17 و 7/18 و 7/19) على www.oldguardgame.com، زكل من يملك الرقم 1 بمجرد إنتهاء وقت المسابقة الذي يمتد لثلاثة أيام سيأخذ حساب نتفليكس أبدي.