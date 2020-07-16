5 طرق تساعدك في البحث بشكل مجهول في جوجل

عند إجراء بحث في محرك جوجل، تقوم شركة جوجل بجمع الكثير من بياناتك الشخصية، مثل: عنوان IP، ونوع الجهاز، وسجل التصفح، وذلك لإنشاء ملف عنك لتسهيل تخصيص نتائج البحث واستهدافك بالإعلانات، ولكن مع ذلك يمكن أن تقوم بالبحث في جوجل بشكل مجهول تمامًا من خلال إجراء بعض التعديلات في صفحة النشاط الخاص بك، أو استخدام أدوات الجهات الخارجية.

5 طرق تساعدك في البحث بشكل مجهول في محرك جوجل:

1- إيقاف تشغيل حفظ النشاط:

إذا كنت تستخدم حساب جوجل الخاص بك أثناء إجراء عمليات البحث في محرك جوجل للحصول على المزيد من النتائج المخصصة، فليس هناك شك في أن جوجل تحتفظ بالكثير من بياناتك بالفعل.

لتجنب ذلك؛ يمكنك ايقاف ميزة (حفظ النشاط) Saving activity المُفعلة افتراضيًا في إعدادات حسابك، لإجبار جوجل على عدم جمع بيانات التصفح الخاصة بك، حيث يمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

في الصفحة الرئيسية لمحرك بحث جوجل، قم بالضغط على خيار (الإعدادات) Settings في أسفل الجهة اليمنى من النافذة، ثم اختر (بياناتك في البحث) Your data in Search من القائمة التي تظهر لك.

مرر للأسفل، واضغط على تبويب (حفظ النشاط) Saving activity.

قم بتبديل زر التشغيل بجوار خيار ( نشاط الويب والتطبيق ) Web & App Activity إلى وضع الإيقاف.

اضغط على خيار (إيقاف) Pause في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة، ثم اضغط على (إغلاق) Close.

2- استخدام إضافة Startpage كوسيط:

في متصفحات إيدج وجوجل كروم وفايرفوكس، يمكنك استخدام إضافة (StartPage) كبديل لمحرك بحث جوجل، حيث تقدم الإضافة نتائج بحث جوجل نفسها، إلا أنها لا تحتفظ بملفات تعريف الارتباط التابعة للجهات خارجية مما يساعد في عدم تتبعك.

3- استخدام خدمات إخفاء الهوية:

يمكنك استخدام خدمات، مثل: VPN أو متصفح Tor لإخفاء هويتك عن جوجل بالإضافة إلى منع أي جهة من مراقبة نشاطك على الإنترنت، كما يمكنك استخدام خدمة الويب المجانية ( Rank Console) لإجراء عمليات بحث بشكل مجهول، الجانب السلبي الوحيد هو أنه يجب عليك ضبط مجموعة الإعدادات، مثل: اختيار البلد قبل إجراء عملية البحث، ولكن النتائج التي تقدمها مماثلة لمحرك بحث جوجل.

5- التبديل إلى وضع التصفح الخفي:

يعد وضع التصفح الخفي أو (الوضع الخاص) Private Mode ميزة مدمجة في جميع متصفحات الإنترنت، وتتيح لك تصفح الإنترنت بشكل مجهول، حيث تعمل على محو سجل التصفح والبحث بعد إنهاء جلسة التصفح، بالإضافة إلى ذلك فإنه يقوم أيضًا بمسح أي ملفات تعريف ارتباط تم حفظها أثناء تصفح الإنترنت.