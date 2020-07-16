4 أدوات لمقارنة الأسعار للحصول على أفضل الصفقات أثناء التسوق

تتيح لك أدوات مقارنة الأسعار الحصول على أفضل الصفقات عند التسوق عبر الإنترنت، حيث تقوم بمقارنة سعر المنتج الذي تريد شرائه في مواقع التسوق المختلفة حتى تتمكن من الحصول على أفضل صفقة في كل مرة.

إليك 4 من أبرز أدوات مقارنة الأسعار عبر الإنترنت للحصول على أفضل الصفقات عند التسوق عبر الإنترنت:

1- Google Shopping:

يتيح لك موقع (Google Shopping) العثور على أفضل الصفقات، من خلال استكشاف الصفقات أو البحث عن شيء محدد في الموقع، حيث يمكنك استخدام الموقع في مقارنة الأسعار في جميع مواقع التسوق الإلكترونية، مثل: أمازون، و Walmart، و Best Buy، و eBay، والمزيد.



كما يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات وقراءة المراجعات من خلال زيارة صفحة المنتج في موقع التسوق نفسه، بالإضافة إلى ذلك يمكنك البحث عن المنتجات وحفظها للرجوع إليها في وقت لاحق وتتبع أسعارها ومراقبة قسائم الخصم التي تتوفر لهذه المنتجات حتى تتمكن من الشراء عندما يكون السعر والوقت مناسبين.

2- أداة Shopbrain:

تتوفر أداة (Shopbrain) كإضافة في متصفح جوجل كروم وتطبيق للأجهزة المحمولة، وتقوم بالتحقق من الأسعار ومقارنتها عبر الآلاف من المتاجر للحصول أفضل الصفقات، كما أنها لا تحتفظ ببياناتك الشخصية أو معلومات التسوق الخاصة بك.

بالإضافة إلى تتبع الأسعار؛ تتيح لك هذه الأداة تتبع العرووض والخصومات، والاطلاع على تقييمات المنتجات وتعليقات العملاء على المنتج الذي تبحث عنه.

3- أداة PriceBlink:

تتوفر أداة (PriceBlink) كإضافة لمتصفحات جوجل كروم وفايرفوكس، زتتيح لك الحصول على أفضل الأسعار عند تصفحك للمنتج عبر الإنترنت، حيث تقوم الأداة تلقائيًا بفحص أكثر من 4000 موقع تسوق إلكتروني لتتبع سعر المنتج بحثًا عن أسعار أقل.

كما يمكنك استخدام الأداة للعثور على خصومات عندما تتسوق في أحد المتاجر، حيث تتم مراجعة جميع القسائم وأكواد الخصم المجانية بشكل يدوي من محرري الموقع للتأكد من أنك تحصل على أفضل صفقة للمنتج.

4-أداة Honey:

تعتبر هذه الأداة من أشهر أدوات مقارنة الأسعار عبر الإنترنت، وتتوفرة كإضافة لمستخدمي متصفح جوجل كروم وتطبيق للهواتف المحمولة، لقد ساعدت أداة (Honey) المستخدمين على توفير أكثر من مليار دولار من خلال إيجاد خصومات للمنتجات في المواقع المختلفة.

وفي حين أن الأداة مشهورة بالعثور على الخصومات الشرائية للمنتجات المختلفة، إلا أنها تحتوي أيضًا على أداة متطورة لتتبع الأسعار مدمجة في الإضافة والتطبيق، التي تتيح لك العثور على أفضل سعر في موقع التسوق الذي تزوره حاليًا، أو إخبارك إذا كان هناك بديل أرخص متاح في مواقع الأخرى.